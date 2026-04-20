PSOE Sevilla advierte del "colapso" del centro de salud de Lebrija por "deterioro" de la sanidad pública andaluza

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Rafael Recio, en el centro de salud de Lebrija (Sevilla) - PSOE

LEBRIJA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla a las Elecciones Andaluzas, Rafael Recio, ha advertido este lunes del "deterioro delibertado" de la sanidad pública andaluza y ha asegurado que el "desmantelamiento" del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Lebrija "no es una excepción", sino el "reflejo de una realidad extendida en la provincia".

Según ha expresado el grupo en una nota, esta situación responde a "una cuestión de modelo y no de recursos". Así, ha puesto como ejemplo al referido centro y ha asegurado que "ha ido perdiendo especialidades y prestaciones hasta convertirse prácticamente en una instalación infrautilizada".

Por todo ello, ha acusado al Ejecutivo andaluz de haber desarrollado "una hoja de ruta clara" que pasa por "deteriorar la atención primaria, colapsar las urgencias y eternizar las listas de espera".

Asimismo, ha advertido del "colapso" del centro de salud de Lebrija, que, asegura, atiende a una población de 28.000 personas.