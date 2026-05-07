PSOE Sevilla advierte de "saturación" en la atención médica en Alcalá: "Los vecinos esperan 20 días para una cita"

La candidata socialista a las Elecciones Andaluzas, Verónica Pérez - PSOE

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista a las Elecciones Andaluzas, Verónica Pérez, ha advertido este jueves de que los vecinos de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra "sufren esperas de hasta 20 días para una cita en atención primaria", un retraso que provoca "diagnósticos tardíos con consecuencias graves".

Según ha expresado el grupo en una nota, este escenario es resultado de la gestión en materia de Sanidad del Gobierno andaluz, que ha "desviado fondos públicos hacia la sanidad privada". "Es un caos que está rompiendo el principio de igualdad de los andaluces y andaluzas", ha apostillado.

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha lamentado que "la atención primaria en el municipio no está funcionando" y ha advertido de que las urgencias "están saturadas" y de que una población de 80.000 habitantes "solo cuenta con urgencias en un único punto, no de 24 horas, y tampoco cuenta con urgencias pediátricas".