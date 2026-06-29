El PSOE de Sevilla critica que Moreno "haga caja" con el transporte metropolitano "mientras empeora el servicio"

Archivo - Autobuses del Consorcio estacionados en Plaza de Armas, como foto de recurso - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla se ha abstenido en la votación de la Memoria de Gestión de 2025 y ha votado en contra de la Cuenta General del ejercicio. El PSOE de Sevilla fundamenta esta decisión en que "la excelente situación económica y el balance financiero positivo del organismo no responden a una buena gestión, sino a una falta de ambición de la Junta, que se niega a traducir la fortaleza económica del Consorcio en una mejora real y suficiente del servicio que reciben los usuarios".

Durante el Consejo de Administración, el portavoz socialista, José Manuel Romero Campos, ha explicado que la Memoria de Gestión refleja un dato "positivo e incuestionable": el transporte metropolitano continúa ganando viajeros "gracias a la apuesta decidida de la ciudadanía por la movilidad sostenible", señala la formación en una nota de prensa.

En este sentido, en 2025 se superaron los 14,1 millones de usuarios en el autobús metropolitano, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior y consolida una tendencia de crecimiento sostenido que el Gobierno andaluz del PP está siendo incapaz de absorber.

El PSOE tambián ha avisado de la "falta de sintonía" entre la oferta y la demanda masiva. "Cada vez son más los ciudadanos de la provincia que apuestan por el transporte público, pero la oferta de Moreno no ha evolucionado al mismo ritmo. Seguimos encontrando graves problemas de frecuencias, saturación inadmisible en determinadas líneas a horas punta y municipios enteros que reclaman desesperadamente mejores conexiones".

"El éxito y el incremento de usuarios debe ir acompañado obligatoriamente de una mayor inversión en el propio servicio", ha criticado Romero Campos.

Respecto a la Cuenta General, las cuentas liquidadas reflejan un resultado positivo superior a los 4,4 millones de euros. Sin embargo, los socialistas consideran una "irresponsabilidad" que el PP "presuma" de un superávit millonario mientras "castiga" a los vecinos del área metropolitana con un servicio deficiente.

Además, el Grupo Socialista ha manifestado su "honda preocupación" por el "importante incremento" de las partidas pendientes de cobro y de pago reflejadas en el balance, entendiendo que su evolución merece una explicación "inmediata y detallada" por parte del equipo de gobierno del Consorcio.

El portavoz socialista ha querido dejar claro que el voto en contra "no cuestiona en absoluto el impecable trabajo de los técnicos" del Consorcio ni la corrección formal de los números; "lo que ponemos en cuestión de forma radical son las prioridades políticas de Moreno que reflejan estos balances". "Un organismo público con competencias en movilidad no es una empresa privada; no puede conformarse con presentar un buen resultado económico en un papel", ha añadido al respecto Romero Campos.