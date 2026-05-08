El PSOE de Sevilla critica los precios "especulativos" de las VPO de la Cruz del Campo que rondan los 350.000 euros

El candidato socialista Alejandro Moyano, el secretario de Política Institucional del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, en el Parque de la Cruz del Campo, en Sevilla. - PSOE SEVILLA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista Alejandro Moyano, el secretario de Política Institucional del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, han criticado el "modelo especulativo" del Partido Popular de impulsar VPO a 350.000 euros y de "objetar a la Ley estatal de Vivienda", ejemplificado según los socialistas en las VPO de la Cruz del Campo, en la capital.

Según ha señalado el PSOE en una nota, los socialistas han asegurado este viernes que "no es lo mismo que gobierne el PSOE o la derecha" porque tienen "dos modelo opuestos de política de vivienda. Mientras el PP la concibe como un negocio, mientras que para el PSOE es un hogar".

Los dirigentes socialistas han afeado el precio de 350.000 euros al que el gobierno local de José Luis Sanz (PP) está construyendo, siguiendo el "modelo especulativo del Partido Popular, que está expulsando a miles de familias y de jóvenes del mercado de la vivienda asequible" en Andalucía.

En esa línea, han responsabilizado de esta política al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, de cuya política dicen "castiga a generaciones de jóvenes sin poder independizarse". Al dirigente andaluz le critican por negarse a aplicar la Ley estatal de Vivienda y "relegar el problema de la vivienda a un segundo plano", ha señalado Moyano.

El número cuatro de la candidatura del PSOE de Sevilla al Parlamento ha garantizado que cuando María Jesús Montero sea presidenta de la Junta "vamos a construir 100.000 viviendas de protección oficial y pondremos en marcha el plan de entrada cero para avalar a los jóvenes en la compra de una vivienda sin intereses".

Por su parte, ha insistido en que "no todos los políticos son iguales" y ha incidido en la "diferencia de modelo de vivienda entre PSOE y PP. El socialista ha señalado la "diferencia brutal" de construir VPO a 350.000 euros para "clases acomodadas, como hace el PP en La Cruz del Campo", a construir en La Ranilla 250 pisos protegidos y asequibles "con financiación del Gobierno de Pedro Sánchez".

Gómez de Celis ha puesto en valor el plan estatal que destina 1.600 millones de euros a Andalucía para que construya 40.000 VPO y ha criticado que Moreno Bonilla "no lo aplique y se cruce de brazos únicamente porque es una medida del Gobierno de Pedro Sánchez".

En esa línea, el portavoz socialista en el consistorio hispalense, Antonio Muñoz ha señalado que en Sevilla "se están construyendo viviendas pero no viviendas asequibles". Además, afea que "ha quebrado el principio de que el suelo público se destine a vivienda pública" con la promoción de 190 casas "de lujo" junto a la estación de Cádiz.

Muñoz ha reprochado que la actual ley autonómica de vivienda "permita que en 7 años se puedan liberalizar las VPO" y ha apuntado a la "inacción" del alcalde de la ciudad con los pisos turísticos.