El PSOE de Sevilla critica el "recorte" del alcalde al transporte público al eliminar la Línea Especial de Sevilla Este

Archivo - El concejal socialista Juan Tomás de Aragón. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado la decisión del Ayuntamiento hispalense de eliminar "de manera repentina" la Línea Especial (LE) de Sevilla Este para sustituirla por el tranvibús, puesto que en la práctica supone que los vecinos del barrio dispongan "de menor cobertura de Tussam que antes".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha incidido en que "el tranvibús no llegó para suprimir servicios" en un barrio donde los desplazamientos "son muy largos" y el transporte público es "imprescindible". "Es un recorte más de Sanz", ha afirmado.

Pese a que la decisión forma parte de un proceso de reajuste en las líneas de Tussam motivado por el estreno del tranvibús, desde el Grupo Municipal Socialista han considerado que "se ha perdido una oportunidad para ampliar la cobertura a otras zonas del barrio o conectar con otros lugares del centro histórico".

En esta línea, para De Aragón la supresión de la LE de Sevilla Este es un "total sinsentido", que trae "consecuencias negativas". "Más espera, más incertidumbre y peor servicio es lo que van a tener nuestros vecinos. Y esto no es reorganizar el transporte, como dicen, es desmantelarlo poco a poco", ha concretado.

En esta línea, el edil del PSOE ha precisado que "en pocos meses", cuando concluya la obra del tranvibús, "dejará también de ir al Prado de San Sebastián" para adoptar su recorrido previsto hasta la Plaza del Duque. Asimismo, tal y como han valorado los socialistas, Sevilla Este "pierde cobertura con el cambio".

"Te quitan una solución para crear un problema temporal", ha incidido el concejal, para el que la decisión supone "otro agravio a Sevilla Este", que "ya ha soportado los retrasos de la obra del tranvibús" y "ahora pierde una línea sin alternativas".

TRANVIBÚS

En este sentido, el edil socialista cree que el tranvibús pierde parte de su sentido con la ampliación hasta el Prado por el hecho de circular un tramo "demasiado largo", desde la avenida de Kansas City hasta El Prado, sin carril exclusivo.

A juicio de De Aragón, esta situación provoca que dependa "durante mucho tiempo" del tráfico rodado, lo que aumenta las frecuencias de paso, "por mucha propaganda que quiera vender el PP". "Esto es precisamente lo que se quería evitar con el tranvibús y va a ocurrir lo contrario", ha criticado.

Al hilo, el edil del PSOE ha acusado al PP de Sanz de intentar "provocar con estas decisiones el fracaso del tranvibús", un medio de transporte en el que "nunca creyeron por ser un proyecto de la anterior etapa socialista".

Además, De Aragón, ha criticado el momento y la forma de suprimir la LE por hacerlo en Feria, "de manera repentina" y sin ofrecer la suficiente información a los vecinos del barrio. "Muchos se han encontrado con la sorpresa este mismo lunes", ha lamentado.

De hecho, tal como apunta el edil socialista, "la falta de planificación" del Gobierno del PP ha provocado que un colectivo de vecinos se organice para recoger firmas con el objetivo de conseguir el regreso de la Línea Especial de Sevilla Este.