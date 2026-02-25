PSOE Sevilla pedirá en el Senado que la Dehesa de Tablada se convierta en un parque metropolitano público

Archivo - Los terrenos de Tablada en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y senador, Antonio Muñoz, ha anunciado que ha registrado una moción en el Senado para debatirse en la Comisión de Transición Ecológica con el objetivo de que "la Dehesa de Tablada se convierta definitivamente en un parque metropolitano público".

El senador socialista ha señalado que la iniciativa incluye la creación de una entidad pública en la que "estén representadas todas las administraciones implicadas". La propuesta plantea la participación del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial en un "modelo de gestión compartida que permita proteger y recuperar ambientalmente este enclave estratégico junto al río Guadalquivir, asegurando su apertura y disfrute por parte de la ciudadanía".

En una nota remitida por la formación, Muñoz ha subrayado que el debate en el Senado "debe servir para consolidar una decisión de ciudad y de futuro, dejando atrás cualquier incertidumbre sobre su destino urbanístico y reafirmando su vocación como gran pulmón verde para Sevilla y su área metropolitana".

"Tablada debe ser verde, pública y para siempre. Ése es el compromiso que llevamos al Senado", ha concluido.