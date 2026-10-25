El PSOE de Sevilla pide recuperar la línea exprés de Sevilla Este al "empeorar" el servicio tras la entrada del TB1

Imágenes del tranvibús de Sevilla llegando a la Plaza del Duque. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido reorganizar la red de transporte público en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca un mes después de la puesta en marcha del Tranvibús (TV1) hasta la Plaza del Duque dado que, a su parecer, "la situación se ha traducido en un claro empeoramiento del servicio para los vecinos" debido a la "falta de planificación".

En un comunicado, la formación ha informado de que la implementación de la línea 27 lleva a cabo "un recorrido que ya existía pero que ahora cuenta con peores frecuencias y se cubre con autobuses de un solo módulo, lo que reduce drásticamente su capacidad de viajeros". Además, inciden en la "pérdida" de una conexión directa con Gran Plaza.

El edil socialista ha alertado de que el Gobierno municipal ha dejado "exactamente igual" al resto de líneas, "manteniendo incomunicadas zonas del distrito que debían haber mejorado aprovechando estos cambios".

Según han advertido los socalistas, la línea 60 "sigue sin las frecuencias que exigen los vecinos para los domingos", la línea 29 "continúa operando con una flota de autobuses muy antiguos" y "las promesas de mejora para la línea 39 siguen sin cumplirse".