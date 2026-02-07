El PSOE de Sevilla reclama explicaciones al Ayuntamiento por el "caos de movilidad" de las obras del Metro

Imagen de obras en el Metro en el barrio hispalense de Pino Montano. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha anunciado que pedirá explicaciones al PP de Sanz por el "caos de movilidad" que han propiciado las obras del Metro en Pino Montano, una obra necesaria, pero donde la falta de planificación está complicando el día a día de vecinos de un barrio donde viven más de 30.000 personas.

Por su parte, la concejala socialista Myriam Díaz ha indicado que "somos conscientes de que una obra de tal envergadura genera muchas molestias a los vecinos, pero la situación se está volviendo casi insoportable", según una nota remitida a los medios por parte de la formación.

En contexto, según el PSOE, el barrio de Pino Montano acumula cerca de dos años de obras en el entorno de la calle Agricultores. Desde entonces, "no han dejado de sucederse quejas derivadas en su mayoría de la falta de planificación del Gobierno Municipal".

Por su parte, la concejala socialista ha señalado que salir del barrio se ha convertido "en una odisea" para los vecinos debido a la "improvisación" a la hora de ordenar el tráfico y a los cierres cada vez más habituales de la SE-20 por su mal estado. A ello, se le une el deterioro de la calzada, donde los conductores tienen que enfrentarse a "grandes socavones" y un firme "cada vez más afectado por el paso de los grandes camiones".

"No hay ningún tipo de mantenimiento, ni señalización ni información sobre los cortes de tráfico que se efectúan debido a la ejecución de la obra", ha subrayado Díaz. Además, la edil del PSOE en el Consistorio de Sevilla ha censurado que no haya "ninguna limpieza" asociada a la obra.

"Vemos diariamente cómo el barro y el lodo se acumula en las aceras y no hay ninguna respuesta hacia los vecinos que están sufriendo diariamente unas molestias que van más allá de las propias de una obra", ha concluido Díaz.

Es por ello que el grupo municipal socialista va a pedir explicaciones al PP de Sanz en el seno de la Comisión de Fiscalización y Control del Gobierno al considerar que dicha situación "podría evitarse con una mejor planificación y supervisión".

Así, en la sesión que se celebrará este viernes preguntará si la Administración local está supervisando de forma efectiva el desarrollo de estas obras en el entorno de la calle Agricultores. Igualmente, requerirá una respuesta oral del Gobierno Popular para saber si se van a adoptar medidas para "mejorar la señalización, la información previa a los vecinos y el mantenimiento de la calzada afectada por el tránsito de la obra".

Todo ello, tras haber constatado que las obras del Metro han provocado "malestar, inseguridad y una sensación de desorden" entre los vecinos de Pino Montano, que "cada día se enfrentan a las molestias derivadas de una obra que llevan soportando casi dos años".