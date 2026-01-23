PSOE traslada su apoyo al colectivo de trabajadores públicos de Sevilla tras la privatización de la limpieza en colegios

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en declaraciones a los medios. - PSOE - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha mantenido una reunión de trabajo con la Plataforma de Trabajadores y Trabajadoras Laborales del Ayuntamiento de Sevilla llamada 'Otro Ayuntamiento es posible' tras la privatización del servicio de limpieza en los colegios anunciada por el Gobierno local, presidido por José Luis Sanz (PP).

Tras el encuentro con las organizaciones sindicales mantenido hace algunos días, en esta reunión, dicho colectivo ha mostrado "su enorme preocupación y rechazo por la privatización", tal como afirma el Grupo Socialista en una nota de prensa.

Según denuncian, va a suponer la destrucción a corto y medio plazo de empleo público, así como una merma en la calidad del servicio público. En este sentido, los miembros de la plataforma esgrimen que son muchas las familias afectadas directamente, entre ellas las de los peones interinos. "La medida también perjudicará a los componentes de las bolsas, que apenas se moverán con la privatización", añade el PSOE municipal.

"En consecuencia, sus integrantes no podrán acceder a un puesto de trabajo tras haber aprobado sus oposiciones y no haber conseguido plaza", abunda la formación al respecto, que se hace eco del hecho de que desde el colectivo consideran que Sanz "ha dejado morir poco a poco un servicio público esencial como la limpieza de los colegios".

Para ello, esgrimen que se ha recortado el personal, "sin apenas cubrir bajas ni vacantes y con escasez de material". Con ello, Sanz ha presentado el argumento "de que el servicio no funciona y era necesario privatizarlo eludiendo de este modo asumir su responsabilidad en la gestión".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, presente en la reunión, considera que no había razones para privatizar el servicio de limpieza en los colegios, que debería sostenerse con empleo público, con calidad y garantías. "No es una cuestión de necesidad, para Sanz es una cuestión de modelo, el modelo privatizador del PP que se desentiende del servicio público", ha dicho.

Asimismo, Muñoz ha trasladado a los trabajadores su compromiso para defender el empleo público y en caso de recuperar la Alcaldía ha mostrado su disposición a la hora de iniciar la reversión del proceso de privatización iniciado por Sanz para que la limpieza de los colegios siga siendo un servicio público de calidad desarrollado por empleados y empleadas públicos.