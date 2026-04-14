El Rectorado de Sevilla plantea una reducción de grupos y cierre de centros por la tarde para ajustar gastos

Archivo - La rectora de la US, Carmen Vargas, en el Consejo de Gobierno del 21 de enero de 2026. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha informado en el Consejo de Gobierno de este martes que el plan de ajuste de 16 millones de euros que es necesario en la institución al tener prorrogado el presupuesto de 2025, donde el techo de gasto de personal es inferior para cubrir las obligaciones salariales de 2026 --subidas salariales aprobadas por el Gobierno central--, y al no estar cerrada con la Junta de Andalucía la envolvente que recibirá cada universidad pública en 2026 --imprescindible para elaborar un nuevo presupuesto--, incluye desde cierre de centros por la tarde a menos contrataciones de profesorado laboral temporal y reducción de grupos, cuando sea posible, entre otras cuestiones.

Vargas ha reconocido la "inquietud" que existe entre la comunidad universitaria sobre la situación financiera de la US y ha defendido la necesidad de adoptar "medidas preventivas" hasta que sea posible elaborar un nuevo presupuesto con los fondos que reparta el "financiador" de los campus universitarios andaluces, que no es otro que la Junta de Andalucía. Sobre las negociaciones con la Junta, la rectora ha pedido a su Consejo de Gobierno "un voto de confianza" ya que las negociaciones, ha dicho, están "muy avanzadas".

Así, ha respondido a los avisos lanzados desde la parte sindical y de los representantes del profesorado, que ya han apuntado a "movilizaciones" y que han señalado que esperaban "más beligerancia" de la nueva rectora en esta materia en un momento que es "propicio", apuntando claramante a la campaña electoral por las autonómicas del próximo 17 de mayo. "¿Cómo y por qué hemos llegado a esta situación?", se ha preguntado la parte social, que ha criticado la paralización del pago del complemento autonómico y que ha advertido de que confía en que no se frenen las promociones de personal que están recogidas en el convenio colectivo, que "es sagrado".

Por su parte, la presidenta de la conferencia de decanos y directores, Inmaculada Murcia, ha expresado el "malestar" de la conferencia ante el planteamiento de reducción de grupos o de contratación de menos personal al entender, ha alertado, de que estas medidas "afectan a la calidad de la docencia" y "nos traen fantasmas del pasado, como aulas masificadas" e imposibilidad de realizar una evaluación continua. Por eso, han solicitado conocer los "criterios exactos" que ha seguido el Rectorado para poner encima de la mesa esta propuesta, a lo que la rectora ha respondido que se les harán llegar y que nada es definitivo. "Vamos a seguir trabajando" en un plan de ajuste que obliga a llevar al próximo Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria de 16 millones de euros.

El Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) trasladó a finales de marzo a directores y decanos de los centros y directores de departamento de la institución académica la necesidad de un ajuste de 16 millones de euros como consecuencia de la prórroga presupuestaria de la US y la obligación de subir los salarios tal y como aprobó el Gobierno de España --2,5%--. "Se está analizando un ajuste hasta que se resuelva la situación derivada de la prórroga presupuestaria", aclararon fuentes de la Hispalense. El Rectorado "consensuará" con los centros y escuelas dónde se harán los ajustes para poder acometer la modificación presupuestaria necesaria para destinarla al Capítulo 1 --pago de nóminas--.