Recuperada una pintura de 1914 de Antonio Martín Bermudo con subvenciones municipales de Alcalá (Sevilla)

Recuperación en Alcalá (Sevilla) de una pintura de 1914 de Antonio Martín Bermudo 'Campito' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

Una pintura de 1914 de Antonio Martín Bermudo 'Campito' de los Pinares de Oromana ha "recuperado su esplendor" con la segunda convocatoria de las subvenciones municipales de Bienes Muebles del Patrimonio Artístico y Cultural impulsada desde el Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a través de Cultura, Patrimonio y Museos.

Según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado responsable de este área, Christopher Rivas, ha insistido en "la responsabilidad municipal por recuperar y proteger todo el patrimonio artístico de la ciudad, porque forma parte de la memoria y simbología patrimonial de Alcalá, y representa gran parte de quienes somos, de nuestra identidad e historia como ciudad".

Se trata de un óleo sobre tela de lino montada en soporte de madera, de 40 por 70 cm, que presentaba pérdidas de policromía, suciedad y barnices oxidados, en los que se está interviniendo junto con otras actuaciones de conservación en el entelado y bastidor.

CASA DE LA JUVENTUD

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcalá ha informado de que la Casa de la Juventud, instalación municipal que entró en servicio hace poco más de un mes, ha registrado a cerca de 1.500 personas en su primer mes de actividad.

La delegada de Juventud, Paula Fuster, ha hecho balance de la acogida de este centro desde su puesta en funcionamiento y ha destacado el progresivo aumento de actividad, así como la respuesta de la población.

Además, ha argumentado que "el edificio es lo suficientemente versátil para acoger eventos diversos y actividades culturales, incluso dentro y fuera del mismo a la vez. Está preparado con aulas formativas, espacios expositivos, una sala multiusos locales de ensayo, zona de restauración con la puesta en servicio de un nuevo bar, sala de reuniones, o un aula de internet, y capacitado para responder a las necesidades que los jóvenes requieran".

Estas últimas semanas la Casa de la Juventud ha multiplicado su actividad y durante este mes de mayo acoge múltiples actividades gratuitas como la implementación de las charlas y talleres, desde talleres de dibujo y cómic, a sevillanas, ajedrez, decoración de feria, terapias de relajación, habilidades sociales y resolución de conflictos, autoconocimiento, campeonatos de juegos de mesa, charla sobre Federico García Lorca y el flamenco, o grabaciones de tik tok.