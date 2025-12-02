Rescatada una mujer tras quedar atrapada en el incendio de su vivienda en Dos Hermanas (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado en la madrugada de este martes a una mujer tras quedar atrapada al arder su vivienda en Dos Hermanas (Sevilla). La vecina quedó atrapada en la planta alta y estaba afectada por la inhalación de humo.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a las 4,00 horas se recibió un aviso que alertaba de un incendio en una casa de la calle Jovellanos del municipio. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Dos Hermanas, la Policía Local y la Nacional así como el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los Bomberos rescataron a la mujer, que se encontraba en una habitación de la planta alta, y posteriormente procedió a sofocar el incendio y ventilar la vivienda. Por su parte, la afectada, de 30 años de edad, fue atendida por la ambulancia y posteriormente evacuada al hospital de Valme.