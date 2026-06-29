Respaldo municipal al plan director de San Leandro como primer paso para la restauración del convento sevillano

El alcalde de Sevilla saluda a dos religiosas del convento de San Leandro - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido a la firma del acuerdo de donación finalista entre la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla y el Real Convento de San Leandro para financiar la redacción del plan director de este conjunto conventual, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y considerado uno de los grandes referentes del patrimonio religioso, artístico e histórico de la ciudad.

La firma se enmarca en el programa 'Sevilla Oculta', impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, la Archidiócesis y la Fundación Cámara de Comercio para avanzar en la conservación, mejora y difusión del patrimonio de los conventos y monasterios de clausura. En una nota de prensa, Sanz subraya que San Leandro forma parte "de esa Sevilla profunda, histórica, espiritual y patrimonial que durante siglos ha permanecido custodiada tras los muros de nuestros conventos".

Al respecto, el regidor ha destacado que este acuerdo "supone un paso serio, técnico y necesario para garantizar el futuro de este convento", ya que el plan director permitirá conocer con rigor el estado actual del inmueble, ordenar prioridades y planificar futuras actuaciones de restauración por fases.

El alcalde ha defendido que 'Sevilla Oculta' "no es una idea bonita ni un simple lema, sino una estrategia real de ciudad". "Es una alianza para actuar con seriedad sobre un patrimonio que durante demasiado tiempo ha necesitado planificación, recursos y coordinación. Y hoy vemos un resultado concreto de ese trabajo", ha añadido.

La aportación de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla permitirá sufragar los honorarios técnicos de redacción del citado plan director. Este documento será la herramienta base para diagnosticar el estado del convento, definir prioridades de conservación y establecer una planificación ordenada de las futuras intervenciones.

El alcalde ha agradecido "de manera muy especial" a la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla "su compromiso con Sevilla y con su patrimonio", así como a la comunidad de San Leandro, a la madre priora y a todas las religiosas, "la labor silenciosa que han realizado durante siglos custodiando este patrimonio". "Muchas veces hablamos de conservar edificios, pero aquí hay algo más. Hablamos de espacios vivos, de comunidades que han mantenido durante generaciones una parte esencial de la historia de Sevilla", ha afirmado.

El presidente de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha asegurado que con esta iniciativa "se intenta que este y otros conventos tengan vida y que se recupere la calidad de su edificación; son verdaderos tesoros de valor incalculable que hay que proteger".

INSTRUMENTO PARA FINANCIAR FUTURAS OBRAS

El Gobierno municipal no solo se limita al respaldo institucional de 'Sevilla Oculta', sino que se concreta también en la creación de una línea de subvenciones para financiar actuaciones de conservación, restauración y rehabilitación en conventos, iglesias y edificios singulares de la ciudad.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha aprobado definitivamente las nuevas bases reguladoras de estas ayudas, que permitirán que las entidades propietarias o usufructuarias de estos inmuebles puedan solicitar financiación municipal para acometer obras de restauración y rehabilitación.

De este modo, documentos técnicos como el Plan Director de San Leandro podrán servir de base para ordenar las futuras intervenciones y facilitar que las obras se ejecuten por fases, con planificación y con respaldo económico. Estas bases incorporan importantes mejoras, ya que las subvenciones pasan de ser anuales a plurianuales, lo que permitirá una mejor planificación técnica y constructiva de las intervenciones, y se concederán en régimen de concurrencia, reforzando la transparencia y la objetividad en la adjudicación.

A través de esta línea de ayudas, el Ayuntamiento incrementa además la partida destinada a la rehabilitación del patrimonio histórico en 400.000 euros adicionales, hasta alcanzar un presupuesto total de 1.106.454 euros. En los dos últimos años, el Consistorio ha destinado más de medio millón de euros a actuaciones en este tipo de edificios, colaborando con entidades religiosas, hermandades y entidades sin ánimo de lucro con recursos limitados para financiar parcial o totalmente distintas intervenciones de rehabilitación.

COMPROMISO MUNICIPAL PARA PROTEGER EL PATRIMONIO CONVENTUAL

En paralelo, el Gobierno municipal ya ha impulsado actuaciones en espacios de gran valor patrimonial, como el convento de Santa Inés, donde se ha posibilitado la rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario; el convento Madre de Dios, con la restauración de la Capilla del Correo Mayor; así como intervenciones en iglesias como San Gregorio o San Nicolás de Bari.

Sanz ha destacado que "San Leandro se incorpora ahora a ese camino con un paso fundamental: contar con un plan director que permita actuar con rigor y preparar futuras actuaciones con garantías". "Sevilla tiene uno de los patrimonios religiosos y conventuales más importantes de Europa, y este Gobierno municipal tiene claro que no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos la obligación de protegerlo, conservarlo y transmitirlo a las próximas generaciones", ha finalizado.