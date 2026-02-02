Retrasos en Cercanías y media distancia entre Sevilla y Cádiz por la caída de un árbol sobre un tren

Archivo - Delicias, tren, AVE, Cercanias, via tren, estación, RENFE, vagón tren, media distancia, - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera (Sevilla) está provocando retrasos este lunes en trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz. Asimismo, se están registrando demoras en la línea C1 de Cercanías de Sevilla, como ha informado Adif en una publicación en redes sociales.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que la caída ha afectado a la catenaria y ha obligado al transbordo de los 50 pasajeros afectados a un tren en paralelo. El servicio está funcionando "exclusivamente" por vía única, viéndose afectado la línea de cercanías, que está generando retrasos, y también los medios distantes entre Sevilla y Cádiz y entre Sevilla y Málaga.

Asimismo, Toscano ha indicado que se está haciendo una evaluación de los daños provocados para "tratar de normalizar lo antes posible la circulación".

En paralelo, el subdelegado ha señalado que se ha producido el corte de varios puntos en la AP4 en sentido Cádiz, concretamente los puntos kilométricos 17 en Dos Hermanas, 47 en Las Cabezas y 58 en Lebrija, se ha producido el corte total de la vía por caída de árboles.

En el punto kilométrico 17 en Dos Hermanas ya se ha habilitado paso alternativo y, aunque también hay incidencias en sentido Sevilla, de esta misma vía AP4 "el tráfico estando ralentizado sí está siendo posible y no es necesario el corte total de la misma".

El Ayuntamiento de Sevilla ha ha activado el Plan Territorial de Emergencias, en fase de preemergencias, como consecuencia de las fuertes rachas de viento que se están registrando desde primera hora de la mañana y que han provocado "numerosas incidencias". De hecho, la caída de ramas y árboles ha obligado a cortar más de una decena de calles y avenidas.