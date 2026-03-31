Retrasos en las líneas C1 y C3 de cercanías de Sevilla por una incidencia en la señalización entre Brenes y Los Rosales

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo
SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Adif ha indicado que se están registrando desde las 16,53 horas de este martes, retrasos en las líneas C1 y C3 de Cercanías en Sevilla.
Según ha señalado la entidad en una publicación en redes sociales, las demoras se deben a una incidencia en la señalización entre Brenes y Los Rosales (Sevilla).
Adif ha asegurado que "está trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible".