Retrasos en las líneas C1 y C3 de cercanías de Sevilla por una incidencia en la señalización entre Brenes y Los Rosales

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha indicado que se están registrando desde las 16,53 horas de este martes, retrasos en las líneas C1 y C3 de Cercanías en Sevilla.

Según ha señalado la entidad en una publicación en redes sociales, las demoras se deben a una incidencia en la señalización entre Brenes y Los Rosales (Sevilla).

Adif ha asegurado que "está trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible".