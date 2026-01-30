El río Guadalquivir en nivel naranja a su paso por Lora del Río, al igual que el Guadaíra por Arahal (Sevilla)

Imágenes de los restos del desbordamiento del Arroyo Saladillo a su paso por la A-394 en Arahal. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Situación más tranquila este viernes en la provincia de Sevilla tras el paso de la borrasca Kristin. El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha señalado que el río Guadalquivir ha pasado a nivel naranja tras el "descenso paulatino" del caudal desde la noche del jueves.

El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha asegurado que se "muestran esperanzados" con que el nivel siga bajando a lo largo del fin de semana. Una situación que permitirá "vaciar el agua" que se encuentra en el interior del municipio. "Eso ocurrirá a partir de la cota 29, lo que permitiría un vaciado de forma natural por gravedad hacia el río", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que por el momento se están utilizando los sistemas de bombeo de la estación de bombeo y también los sistemas adicionales de bombeo mecánico. Pese a la mejoría, Enamorado ha mostrado su preocupación ante las previsiones de lluvia para la próxima semana.

"Entendemos que llueve sobremojado, las presas están hasta arriba de su capacidad, por lo tanto debemos de estar preparados ante esa preocupante situación de lo que está por venir", ha señalado en declaraciones remitidas a Europa Press.

Por otro lado, según la página web oficial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) hay cuatro ríos en nivel naranja: el río Corbones a su paso por Lora del Río, el Guadalquivir por Villanueva del Río y Aznalcázar; y el río Guadaíra en Arahal.

En este último municipio, fuentes municipal han señalado a esta agencia que no se han producido nuevas incidencias tras el desbordamiento de dos arroyos de la localidad, el Alameda y el Saladillo, que ha provocado cortes en algunos caminos rurales.

En el resto de municipios de la provincia se regresa a la normalidad y algunos han iniciado la evaluación de daños, como es el caso de Lebrija, donde el Ayuntamiento ha habilitado un buzón para que transmitan la información los vecinos.

En Utrera se mantiene cerrado el parque de Guadalema de los Quintero, en el que se han perdido una treintena de pinos de gran porte, cuya caída ha ocasionado la rotura de la cristalera y el techo del chiringuito, parte del vallado perimetral de la piscina y de la instalación eléctrica del parque.

Por otro lado, en Sevilla capital se ha procedido en la mañana de este viernes a la reapertura de los espacios verdes de la ciudad tras la revisión por parte de los técnicos de parques y jardines del Ayuntamiento.

En estos momentos, solo se mantiene una afección de tráfico activa como consecuencia del temporal, se trata del corte total de la SE-4104 a su paso por Alcolea.