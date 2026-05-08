La ROSS lleva a Linares (Jaén) un programa con Beethoven y Mozart dentro del ciclo 'Andalucía Sinfónica'

El violinista Daniel Lozakovich - ROSS

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), se desplaza este sábado, 9 de mayo, al Teatro Cervantes de Linares (Jaén) para participar en el ciclo 'Andalucía Sinfónica' con un programa que reúne obras de Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart. El concierto contará con la participación del violinista Daniel Lozakovich como solista y estará dirigido por el maestro vasco Diego Martín Etxebarria, director que ha desarrollado una sólida trayectoria tanto en el ámbito sinfónico como el operístico y que fue ganador de la Competición Internacional de Dirección de Tokio en 2015.

Este programa guarda parte de la propuesta interpretada este jueves en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde la ROSS ofreció su décimotercer concierto de abono bajo la dirección de Marc Albrecht. En ambas citas se mantiene el 'Concierto para violín en Re mayor, Op. 61' de Beethoven, mientras que la segunda parte presenta en Linares la 'Sinfonía número 41 en Do mayor, K. 551, Júpiter' de Wolfgang Amadeus Mozart, detalla la ROSS en una nota de prensa.

Así, la velada se abrirá con el Concierto para violín de Ludwig van Beethoven, una de las obras más emblemáticas del repertorio para violín. Compuesto en 1806, este concierto destaca por su equilibrio entre virtuosismo y expresividad. Su estructura, marcada por una riqueza melódica excepcional, exige del solista una gran sensibilidad musical, convirtiendo la pieza en un verdadero diálogo entre el violín y la orquesta.

En esta obra el público podrá disfrutar del talento del solista sueco Daniel Lozakovich, quien está considerado uno de los violinistas más destacados de su generación. A pesar de su juventud, ha construido una sólida trayectoria junto a directores de primer nivel, consolidándose a sus 25 años de edad como una figura de referencia en la escena internacional.

En la segunda parte, la ROSS interpretará la 'Sinfonía número 41 en Do mayor, K. 551, Júpiter' de Wolfgang Amadeus Mozart, última sinfonía del compositor y una de las más destacadas de su catálogo. Escrita en 1788, la obra combina el equilibrio formal característico del clasicismo con una escritura orquestal de gran riqueza, especialmente en su movimiento final, donde Mozart desarrolla un complejo entramado contrapuntístico.

Con este programa, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla presenta en Linares una propuesta que recorre dos momentos fundamentales de la música europea, dentro de su participación en el mencionado ciclo, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y patrocinado por la la Fundación Unicaja.