La ROSS presenta el programa dedicado a jóvenes y mayores 'Mama Oca' en la duodécima cita de su temporada de abono

'Mamá Oca' Estará Disponible El Jueves, 30 De Abril Y El Viernes, 1 De Mayo A Las 20,00 Horas En El Teatro De La Maestranza De Sevilla. - ROSS

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha propuesto para su duodécimo concierto el ciclo sinfónico 'Mama Oca', un espectáculo concebido para disfrutar en familia y efectuado con la colaboración de la Fundación Occident.

En concreto, el programa reunirá una selección de obras del repertorio francés, combinando música, danza y pedagogía en una "experiencia única". Según ha concretado la ROSS en un comunicado, las citas tendrán lugar los días 30 de abril y 1 de mayo, a las 20,00 horas, en el Teatro de la Maestranza hispalense. Además, como parte de esta apuesta por acercar la música a todos los públicos, los menores de 18 años podrán adquirir sus entradas a un precio especial de diez euros.

Asimismo, el concierto se abrirá con la 'Pavana para orquesta en Fa sostenido menor, Op. 50' de Gabriel Fauré, una obra de "gran elegancia y lirismo" que evoca "el refinamiento de la música cortesana francesa". Posteriormente, sonará la 'Pavana de la Bella Durmiente' de Maurice Ravel, en su versión original para piano a cuatro manos. Esta breve pieza, inspirada en los cuentos de hadas, destaca por su "sencillez melódica y su atmósfera onírica, transportando al oyente a un mundo de fantasía donde la música se convierte en narración".

A continuación, en el núcleo del programa sonará 'Ma mère l'Oye' (Mamá Oca), también de Ravel, una 'suite' basada en cuentos infantiles que despliega una "rica paleta de colores orquestales". Según ha precisado la ROSS, la obra, concebida originalmente para piano y posteriormente orquestada por el propio compositor, recorre historias como Pulgarcito o La Bella y la Bestia, "combinando delicadeza, imaginación y una profunda sensibilidad". En esta ocasión, las tres primeras piezas contarán con coreografía del coreógrafo andaluz Antonio Ruz, "quien aportará un componente visual que enriquecerá la experiencia escénica".

En esta línea, el programa continuará con las 'Variaciones sinfónicas para piano y orquesta' de César Franck, una obra en la que el piano "dialoga de forma constante con la orquesta a través de una estructura libre y fluida". Como broche final, el público podrá disfrutar del célebre 'Bolero' de Maurice Ravel, una de las composiciones "más reconocibles de la historia de la música y el mejor ejemplo para mostrar al público joven todas y cada una de las secciones e instrumentos que componen la orquesta".

Además, el concierto contará con la dirección de Johanna Malangré, "una de las batutas emergentes más destacadas del panorama europeo", y con la participación del pianista Xiaolu Zang, ganador del Primer Premio Fundación Occident del Concurso Internacional Maria Canals 2024.

Por otro lado, como actividad complementaria, ambos días a las 19,00 horas se celebrará un taller familiar gratuito en la Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza. Dirigido a grandes y pequeños, este encuentro permitirá descubrir la magia de Mamá Oca a través de juegos rítmicos y dinámicas de movimiento, facilitando "una conexión más profunda con la música antes del concierto". El acceso se realizará por la puerta principal desde las 18,30 horas hasta completar aforo. Las entradas están disponibles a través de 'https://rossevilla.koobin.es/?action=PU_evento&Ev_id=551'.