Rozalén triunfa con su concierto en Alcalá (Sevilla), a los pies del Castillo, del Festival Patio+Metrópolis

Concierto de Rozalén a los pies del Castillo de Alcalá de Guadaíra, dentro del Festival Patio+Metrópolis. - AYTO.DE SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Festival del Patio+Metrópolis de la Diputación de Sevilla, con la colaboración del Consistorio alcalareño, concitó anoche a miles de personas en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra, en la localidad alcalareña.

La cita suscitó un "lleno de público y de emociones" para un concierto con una "gran escenografía" y "extraordinario" por parte de la artista manchega, que cuenta en su elenco con el teclista y arreglista alcalareño Álvaro Gandul, quien será distinguido con motivo del 21 de septiembre Día de Alcalá, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y el delegado de Cultura, Christopher Rivas, junto al diputado provincial de Cultura, Casimiro Fernándezs, saludaron y transmitieron los mejores deseos a la cantante en la previa del espectáculo.

Rozalén es una de las voces "más comprometidas y queridas" de la música española actual. "Combina sensibilidad, mensaje social y un repertorio cargado de emoción". Con discos como 'El árbol y el bosque' o 'Cuando el río suena', "ha sabido tender puentes entre generaciones gracias a su autenticidad y cercanía en el escenario".

De este modo, Alcalá de Guadaíra ha sido una de las escalas del Festival del Patio+Metrópolis en su segunda edición que, tras el concierto de Duncan Dhu en Utrera y este de Rozalén, continúa este domingo con Fangoria y Nancys Rubias en el recinto multiusos El Abrazo de La Rinconada.

A este concierto le seguirá la actuación de Coque Malla, el 21 de septiembre, en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas, y la de Camela, el 10 de octubre, en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe.