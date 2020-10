Ruta guiada y gratis en el Alcázar de Sevilla por los escenarios de cine y series de televisión en el monumento

Se hará todos los martes y miércoles por la tarde hasta diciembre, con reserva por Internet y grupos de 20 personas

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha estrenado una nueva ruta guiada tanto para sevillanos como para turistas por enclaves del recinto palaciego que han sido escenarios para el rodaje de películas de cine y series de televisión.

Esta actividad requiere reserva previa a través de su web oficial, es gratuita, salvo la comisión de un euro por la gestión en Internet, y la realizan guías contratados junto con personal del propio monumento, como explica el Ayuntamiento en un comunicado.

Con grupos reducidos, de 20 personas, la iniciativa cultural y turística se adapta a los protocolos y exigencias sanitarias fijados en este recinto patrimonial para prevenir el contagio por Covid-19.

En concreto, la ruta 'Un Alcázar de cine', que se desarrollará todos los martes y miércoles a las 19,00 horas de aquí a finales de diciembre y aproximadamente de hora y media de duración, incluye no sólo visitas a espacios que han sido platós de películas y series, sino también un contexto histórico sobre el nacimiento del cine y el protagonismo de este monumento en los rodajes acometidos en Sevilla.

"Los rodajes son un escaparate de promoción internacional para el monumento y Sevilla y también permiten el desarrollo de la industria audiovisual sevillana y andaluza y de sus profesionales, puesto que las grandes productoras normalmente requieren de una infraestructura de empresas locales para rodar", ha destacado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, quien ha supervisado el recorrido junto con la directora conservadora del Real Alcázar, Isabel Rodríguez, y técnicos del monumento.

Con entrada por la Puerta del Apeadero, la ruta se inicia con explicaciones sobre los orígenes de la cinematografía, el quinetoscopio de Edison y Kennedy (1889) y la importancia de los hermanos Lumière en la historia del cine, con la primera proyección en París de la película documental 'La salida de la fábrica Lumière en Lyon'.

Esta parte introductoria, asimismo, se adentra en la evolución del cine hecho en Sevilla, con protagonismo para la primera filmación ('Procesión en Sevilla y escenas de toros', en abril 1896) y la primera proyección en el Salón Suizo el 17 de septiembre 1896.

Conforme avanza el recorrido por los distintos palacios y jardines, se van visitando los espacios y desgranando los entresijos de los largometrajes rodados: 'La vida de Cristóbal Colón' (1916), 'La mujer y el pelele' (1959), 'Lawrence de Arabia' (1962), 'El viento y el león' (1975), 'Rojos' (1978), '1492. La conquista del paraíso' (1992), 'El Caballero Don Quijote' (2002), 'Carmen' (2003), 'El Reino de los cielos' (2005), 'La chica de las naranjas' (2009) y 'Knight and day' (2010).

En cuanto a las series, se hablará de 'Si las piedras hablaran', de TVE (varias temporadas); 'Historia de España', de TVE (2004); 'Secretos de la Historia: Isabel la Católica', de Antenne 2, Francia (2012), y para la misma serie, 'Carlos V' (2013); 'Violetta', de TV Group (2014); la quinta y sexta temporada de 'Juego de Tronos' (2014 y 2015). También de 'Emerald City. El Mago de Oz', de la NBC (2015); 'The White Princess', de la BBC (2016); 'La Peste', de Movistar+ (2017); 'La Otra Mirada', de RTVE (2018); 'The Spanish Princess', de la BBC (2018) y 'The Warrior Nun', de Netflix (2019).

Muñoz, quien ha agradecido la implicación de la propia plantilla del Real Alcázar de Sevilla en esta actividad cultural y turística, la ha enmarcado también en el desarrollo de nuevos productos turísticos que propone el Plan8 de medidas de impulso al turismo en la ciudad para hacer frente a la caída del sector por la actual pandemia de la Covid-19.

El delegado ha recordado, asimismo, que el documento consensuado con el sector contempla la creación de una oficina específica para la atracción de rodajes que unifique y facilite los trámites, línea en la que se está trabajando.

El año pasado, los rodajes tuvieron un impacto económico en la ciudad de 15,89 millones de euros, con nueve largometrajes (cinco españoles y cuatro de Estados Unidos, Indonesia, India y Francia) y diez series (tres españolas y siete de Croacia, Reino Unido, Finlandia, Alemania, Brasil, Italia y Estados Unidos).

La actividad de rodajes incluye además programas de televisión, spots publicitarios, documentales, vídeos corporativos, videoclips, cortometrajes y reportajes fotográficos, que sumaron 97 en 2019.