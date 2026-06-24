Rutas diarias para atender y repartir agua a personas sin hogar por las calles de Sevilla ante el calor extremo

Un trabajador social de la UMIES reparte agua a una persona sin hogar dentro de la Campaña de Calor - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES) del Ayuntamiento de Sevilla lleva a cabo rutas diarias por las calles de la ciudad para reforzar la atención personas sin hogar ante las altas temperaturas que se vienen registrando y la primera ola de calor del verano. Este servicio forma parte del dispositivo activado en estos meses estivales destinado a este colectivo.

De este modo, se refuerzan los equipos de calle que trabajan con personas desfavorecidas para el reparto de agua, la entrega de ropa limpia y el ofrecimiento de servicios de ducha, entre otras necesidades.

"Con anterioridad, los equipos que se dedican a trabajar con estas persona en las calles les han explicado en qué consiste la campaña, y a raíz de ese trabajo previo se les ofrece esos recursos, desde las 8,00 horas hasta las 20,00 horas, que pueden incluir alojamiento, manutención y el servicio de lavandería de ropa", tal como detalla Raúl Sánchez, integrador social de la UMIES, en declaraciones a Europa Press, durante el transcurso de una de esas rutas.

En este sentido, como destaca el trabajador social, los equipos de calle se han duplicado, "por lo que tenemos localizadas a más personas, a las que no se llegaban en otros barrios de Sevilla". "Con ellas, a través del vínculo personal, de ponerse en su situación y conocer su realidad, los equipos de calle logran atraerlas hacia los recursos que hay habilitados para ellos", ha añadido.

El dispositivo municipal, que se prolongará hasta mediados de septiembre en función de la climatología, ofrece este año un total de 125 plazas, ampliables a 145 en los períodos de alerta por calor.

El operativo contempla, además, una activación especial en situaciones de alerta meteorológica por olas de calor, coordinada a través del Cecop. Durante todo el periodo permanece habilitada la línea telefónica gratuita 900 922 250, atendida por un equipo de profesionales que gestionan el acceso a las plazas y a los distintos recursos sociales.

Así, el Centro de Acogida Municipal (CAM), en la calle Perafán de Ribera, ofrece 40 plazas del 23 de junio al 5 de septiembre. A ellas se suman las 25 plazas gestionadas por la Fundación Atenea en su Centro de Encuentro y Acogida, las 25 de Solidarios para el Desarrollo, las 15 de Sidifni Camina y las 20 del CEA Antaris, además de la optimización de plazas en los Centros de Alta Tolerancia y la gestión de plazas de hostales para situaciones excepcionales.