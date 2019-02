Salmerón anuncia que no repetirá como cabeza de lista de Cs por Sevilla el 28A por motivos de salud

Publicado 25/02/2019 15:20:29 CET

Virginia M. Salmerón, que fue número uno de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla en las pasadas elecciones generales, ha anunciado que no se presentará a las primarias para repetir en el puesto por "motivos de salud" que le impedirán "estar al 100%" como cabeza de lista durante la campaña electoral, si bien ha asegurado que seguirá en el proyecto político que representa Cs.

En una publicación en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, Salmerón explica que la decisión de no repetir como número uno en la lista al Congreso por Sevilla "no significa, ni muchísimo menos, que abandone el proyecto que me ilusionó hace ya unos años y que me impulsó a dar el salto a la política".

Así, se ha puesto a disposición del partido "arropando al candidato que el partido apoye para estas elecciones generales" pues está convencida de que "entre todos lograremos que España tenga el próximo 28 de abril el gobierno que merece, presidido por Albert Rivera".

Salmerón ha destacado el honor que le ha supuesto representar a Sevilla en el Congreso en esta legislatura, a la par que ha querido dar las gracias a quienes confiaron en ella para encabezar la candidatura por Sevilla en las pasadas elecciones generales.

"Pese a que los comienzos no fueron fáciles, aunque tuviésemos que afrontar conflictos internos provocados por personas que se acercaban a un partido en auge buscando su interés personal en lugar del interés común, y pese a la campaña de persecución que sufrí con la intención de que abandonara, decidí seguir adelante fiel al compromiso que adquirí con Cs y con los sevillanos", añade para apuntar que a día de hoy cree que dar aquel paso, "ha merecido la pena para el proyecto de Sevilla", así como trasladar su orgullo por el partido en la provincia: "Juntos seguiremos construyendo este gran proyecto llamado Cs", ha zanjado.