Sánchez (PP) ve a Feijóo "la alternativa al chantaje que exigen los independentistas"

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que "nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo ha demostrado que otra política es posible y que hay una alternativa al chantaje que exigen los independentistas". "Es un político íntegro, que se ha ganado el respeto de millones de españoles que pudieron ver en su discurso de investidura a una persona que representa a todos", ha severado.

Sánchez ha lamentado este miércoles durante la celebración de una Junta Directiva provincial, "el engaño y la mentira en el que está instaurado Pedro Sánchez. Un presidente en funciones que lleva semanas escenificando hasta dónde es capaz de llegar y de ceder ante sus socios por seguir en el poder", ha afirmado.

"El presidente del PP defiende los valores de la Transición y recuerda que lo que ha cambiado no son los independentistas, sino las necesidades de Sánchez tras perder las elecciones", ha añadido en un comunicado, recalcando que "Feijóo fue el ganador de las elecciones, se quedó a solo 3 votos de ser presidente y, sin embargo, la gobernabilidad de España se decide en un chalé en Waterloo. Si Puigdemont quiere amnistía, habrá Gobierno. Si no la quiere, habrá elecciones. Sánchez es un actor secundario, los demás son figurantes y la gran mayoría de los españoles somos las víctimas".

El presidente del PP de Sevilla, ha señalado que "Sánchez no puede tener la conciencia tranquila. No puede pronunciar ni la palabra amnistía, pero defiende que cabe en la Constitución, y abre la posibilidad de realizar una consulta a su militancia sobre ello. Una vez más demuestra que gobierna sólo para sí y los suyos, la amnistía es algo muy grave que afecta a todos los españoles, por qué no consultar a todos ellos", ha preguntado.

En esta línea, ha puesto de relieve "la irritabilidad y la crispación" instaurada en líneas general en el PSOE, algo que "se ve claramente también en el PSOE sevillano", que "lejos de remar y realizar una crítica constructiva pensando más en lo que los une que en lo que nos separa, prefiere permanecer en el enfrentamiento continuo".

"El PSOE ha recrudecido su postura y las formas" como ejemplo, el presidente del PP de Sevilla ha hecho hincapié en "la falta de transparencia, de consenso y de diálogo de la nueva etapa en la Diputación de Sevilla, que dista mucho de cordialidad y entendimiento mostrado siempre por su antecesor Villalobos".

"Ahora, la situación es distinta", ha aseverado, señalando que "el nuevo presidente de la administración autonómica, el también secretario general del PSOE de Sevilla, está más preocupado en hacer su propia campaña y arrebatar protagonismo a Juan Espadas, que en trabajar por los pueblos de nuestra provincia".

En este sentido, ha advertido que "el señor Fernández no programe encuentros de trabajo con el PP, el segundo grupo con más representación en la Diputación de Sevilla, teniendo, además, una diferencia de sólo cuatro diputados entre ambos partidos".

Por su parte, el secretario general del PP de Sevilla ha recordado en su intervención que el pasado 3 de octubre se cumplía un año desde que se celebrase el 16 Congreso Provincial del PP de Sevilla, "un año en el que el objetivo fundamental del actual equipo ha sido trabajar por todos y cada uno de los rincones de la provincia y de los distritos de Sevilla".

"Han sido muchos los factores que, sin lugar a dudas, gracias al compromiso de todos hemos conseguido que Sevilla despegue rompiendo con esa ideología de que sólo los socialistas eran capaces de gobernar en nuestra provincia". Así, ha recordado que el PP cuenta con 24 alcaldías, 405 concejales, 25 diputados, 2 senadores y 2 consejeros.

Por otro lado, ha destacado que el PP de Sevilla "ha sido la provincia con más índice de participación en el acto contra la amnistía convocado por el PP nacional el pasado 24 de septiembre en Madrid, "más de 700 compañeros del PP de Sevilla, asistimos a defender nuestros derechos como españoles" ha concluido.