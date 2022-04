Sanz exige "explicaciones" a Muñoz por el contrato de alquiler de Mercasevilla y anuncia una pregunta al pleno

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido este miércoles "explicaciones" al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, por el contrato de alquiler formalizado en marzo de 2017 entre la sociedad Mercasevilla, participada por el Consistorio, y la empresa de comunicación y publicidad Family Diferent, para que la misma usase un local del mercado del Arenal, insistiendo en que el objeto social de la entidad adjudicataria "no tiene nada que ver" con los de la lonja hispalense, por lo que atisba "irregularidades".

Así, Sanz ha señalado que "en marzo de 2017 Mercasevilla firmó un contrato con una empresa de comunicación y publicidad (Family Diferent) para formalizar el contrato de arrendamiento de local", toda vez que "es condición esencial para Mercasevilla que la actividad que se lleve a cabo por el adjudicatario del local esté relacionada con el objeto social desarrollado por Mercasevilla: Prestación del servicio de mercados y la promoción, construcción, gestión y explotación de los mismos o el mejoramiento del ciclo de comercialización de los productos alimenticios".

"El pliego de condiciones indica que no serán admitidas y serán excluidas de la presente licitación aquellas ofertas que no estén relacionadas con este objeto social, por lo que no entendemos que se realice una adjudicación a una empresa de comunicación", ha señalado José Luis Sanz.

De nuevo, ha indicado que en abril de 2019, dos años después de la adjudicación del local, la citada agencia de comunicación contrató hasta el mes de octubre de ese mismo año a la pareja de Muñoz, entonces concejal de Hábitat Urbano.

LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

Del mismo modo, ha señalado que en noviembre, el mencionado contrato de alquiler fue ampliado cinco años cuando aún faltaba más de un año para que expirase su última prórroga, indicando un informe de Mercasevilla que "de conformidad con el acuerdo alcanzado con los accionistas privados en el proceso de compraventa de las acciones, la comisión ejecutiva accedió a otorgar, de forma extraordinaria y atendiendo a las circunstancias excepcionales concurrentes, una ampliación por plazo de cinco años del/los contrato/os en vigor a excepción de los contratos relativos a la gasolinera exterior, la gasolinera interior, operador de maquinaria construcción y operador lavadero, con fecha de finalización prevista para el 25 de diciembre de 2020".

"¿Por qué se da el local a una empresa de comunicación incumpliendo el pliego? ¿Por qué se renueva el contrato por cinco años antes de que acabe? ¿Cuáles son las circunstancias excepcionales que alegan para la prórroga del contrato durante cinco años?", pregunta Sanz retóricamente.

AL PLENO

"No queremos ni pensar que el actual alcalde del PSOE haya usado su cargo para intereses y beneficios personales", ha aseverado el candidato del PP, avanzando que los populares preguntarán por este contrato en el próximo pleno.

"Nos preocupa que se incumplan los pliegos de una adjudicación y el objeto social de una empresa, nos preocupa que se cometan irregularidades y que el gobierno municipal no sea transparente, por ello exigimos al alcalde que dé todas las explicaciones oportunas sobre este asunto", ha enfatizado.