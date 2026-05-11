Satse reclama en Sevilla la Ley de ratios con una campaña por el Día Internacional de la Enfermera: "ya no se callan"

Detalle del cartel de Satse por el Día Internacional de las Enfermeras. - SATSE

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Enfermeras y enfermeros han alzado su voz con motivo del Dia Internacional de la Enfermera para defender los cuidados que prestan a las personas y reivindicar la mejora de sus derechos laborales, porque entienden que, "sin unas condiciones de trabajo dignas, no hay salud posible ni un futuro mejor para el conjunto de la sociedad". En este contexto, reclama la aprobación de la Ley de ratios enfermeras y la entrada en vigor y puesta en práctica de la reforma del Estatuto Marco, así como de otras reformas legislativas aún pendientes, como la de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley del Medicamento.

Bajo el lema 'Las enfermeras ya no se callan', el Sindicato de Enfermería Stase ha impulsado distintas acciones de reconocimiento y reivindicación para trasladar a la Consejería de Salud y Consumo y los partidos políticos que, "después de muchos años en los que se ha invisibilizado y minusvalorado al colectivo, ha llegado el momento de que nadie sea ajeno al clamor de una profesión autónoma que siempre, y ahora más que nunca, tiene mucho que decir", señala el colectivo en una nota de prensa.

En concreto, Satse ha celebrado jornadas formativas en algunas provincias como Jaén y Huelva, o actividades para subrayar la labor de las enfermeras y enfermeros, como la que se llevará a cabo en Sevilla este martes, 12 de mayo. Al respecto,se montarán stands con reparto de fruta en el Hospital Virgen Macarena y en el Hospital Materno Infantil del Virgen Del Rocío.

Las demandas de la profesión también serán abordadas en el Parlamento Europeo, en el marco de la conferencia que tendrá lugar, con motivo del citado Día (DIE), bajo el título 'Fortalecimiento del personal de Enfermería en la Unión Europea de la Salud: competencia profesional, autonomía y sistemas de atención sostenibles'.

Una jornada, promovida por Satse, CESI y el eurodiputado Nicolás González Casares, en la que se buscará mejorar la profesión en un contexto de crecientes desafíos. "Hemos demolido ya el muro del silencio que ha dificultado nuestro avance y desarrollo profesional y, en este Día Internacional de la Enfermera, denunciamos todos los problemas que sufrimos en nuestro trabajo, y las graves carencias que padecen los pacientes y el sistema sanitario en su conjunto".

El sindicato subraya que la realidad laboral de la profesión es "precaria y perjudicial", al tiempo que destaca, entre otros problemas, la falta de plantillas suficientes; la permanente sobrecarga de trabajo; el abuso de la temporalidad; las agresiones y otros riesgos laborales; la imposibilidad de conciliar su vida laboral con la personal, y el abandono de la profesión y la fuga de profesionales, así como las dificultades para acceder a cargos de responsabilidad, gestión y dirección.

En el Día Internacional de la Enfermera, el colectivo de profesionales "tampoco se calla a la hora de exponer que el sistema sanitario sigue sufriendo numerosos problemas debido a años de sucesivos recortes en plantillas, infraestructuras, equipamientos y derechos laborales de sus profesionales".