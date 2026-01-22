La segunda edición de Cicus Gamedev de la US apuesta por el pensamiento crítico en la industria del videojuego

Chica jugando a videojuegos. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cicus Gamedev II ha vuelto a celebrarse en Sevilla como una jornada dedicada al análisis crítico del videojuego desde dentro de la propia industria, tras el éxito de su primera edición. A lo largo de un día completo, el encuentro propone un recorrido por las distintas formas de mirar, ejercer y debatir el medio, abordándolo desde la perspectiva de sus múltiples agentes: desarrolladores, artistas visuales, compositores y sonidistas, prensa especializada y responsables de eventos y comunidades del sector.

La programación, elaborada por el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, se articula mediante conferencias, talleres y espacios informales de encuentro, con la participación de profesionales que compartirán sus experiencias y procesos de trabajo desde "un enfoque crítico, situado y accesible, fomentando el diálogo entre creación, industria y cultura", ha informado la institución académica en una nota.

Entre las ponencias y actividades confirmadas destacan 'Super Mario ya no puede dormir', a cargo de Roquekes, una reflexión desde la práctica artística y la mediación cultural sobre los imaginarios, tensiones y contradicciones del videojuego contemporáneo. Asimismo, El Pequeño Carlos ofrecerá la charla 'Música y narrativa en el videojuego', en la que, a partir del sonido y la composición musical, analizará los elementos narrativos del medio y cuestionará cómo lo entendemos y concebimos.

El programa incluye también 'Hacer videojuegos: Manual de supervivencia', una charla centrada en la experiencia directa del desarrollo independiente, en la que Damián Cáceres y Alma Garez, cofundadores de SevillaJam, abordarán las claves básicas para enfrentarse a los primeros proyectos o a las game jams.

Por su parte, Marta Trivi impartirá la conferencia 'Pensando el videojuego del futuro', desde un análisis cultural y crítico del sector. La jornada contará además con 'POSTMORTEM - Dos décadas de surrealismo underground', donde Nacho Rodríguez repasará su trayectoria como game designer, director y animador.

Como complemento a las ponencias, se presentarán los resultados del taller Tanto monta, monta tanto, una experiencia práctica de creación colectiva basada en metodologías de crowdsourcing. El encuentro concluirá con un 'Beer Networking', concebido como un espacio distendido para fomentar el intercambio informal entre participantes, ponentes y público asistente.