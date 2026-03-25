Seis heridos en un accidente de tráfico en una glorieta de Lora del Río (Sevilla)

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SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis personas de entre 21 y 46 años de edad han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la tarde este martes 24 de marzo en una glorieta junto al cementerio de Lora del Río (Sevilla) en la carretera A-431.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, dos coches se vieron involucrados en el accidente resultando heridas hasta seis personas a causa del siniestro. Hasta el lugar se desplazaron servicios sanitarios del 061 y Policía Local de Lora del Río.

Tres de los afectados fueron evacuados al centro de atención primaria de la localidad (dos hombres de 21 y 25 años de edad y una mujer de 22) y otros tres fueron derivados al Hospital Macarena de Sevilla (un hombre de 46 años y dos mujeres de 27 y 43).