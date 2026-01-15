Seis heridos, uno grave, en un accidente en A-8002, entrada a Sevilla, cuyo responsable ha dado positivo en alcohol

Accidente en la A-8002 en la entrada a Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis personas, entre ellas tres menores, han resultado heridas tras un siniestro vial en la A-8002, sentido entrada a Sevilla desde La Rinconada en la mañana de este jueves.

Según ha informado Emergencias Sevilla en una publicación en redes sociales, el conductor de uno de los tres vehículos implicados ha tenido que ser rescatado del interior del coche por los bomberos y ha sido trasladado al hospital tras presentar lesiones graves.

El resto de heridos son leves y el conductor causante del siniestro ha dado tasa positiva penal en alcoholemia.

En la zona se mantienen diferentes desvíos de tráfico desde las 8,55 horas, momento en el que tuvo lugar el accidente. La Policía Local ha indicado que el tráfico volverá a la normalidad tras la retirada de los vehículos.