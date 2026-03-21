Semana Santa Sevilla 2026: estos son los precios y el origen del incienso

Puesto de incienso en la calle Córdoba de Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Es uno de los elementos más característicos no solo de la Semana Santa, sino también de cualquier celebración o rito religioso cristiano, siendo uno de los olores más reconocibles en las calles de Sevilla durante la primavera.

El incienso es una mezcla de resinas naturales, aceites esenciales y especial, que al arder desprende un reconocible y agradable olor. Un aroma que ha acompañado a los ritos religiosos desde hace civilizaciones.

El profesor y estudioso en liturgia en el Instituto de la Diocesis de Sevilla, Jesús Luengo Mena, estima el inicio de uso para celebraciones religiosas en el Antiguo Egipto. "El incienso expresa reverencia y oración, se le está haciendo reverencia al objeto que precede", ha señalado a Europa Press.

Luengo Mena ha indicado que durante la liturgia el incienso "tiene que ser lo más puro posible", aunque ha asegurado que "puede llevar alguna mezcla pero sin perder su esencia".

En el cortejo procesional, el incienso es portado por los incienciarios, jóvenes que van quemando esta resina delante del paso para "bendecir y reverenciar" a los titulares. La resina es llevada por otras dos personas en una naveta.

Una figura que está dentro del cuerpo de acólitos que precede a cada imagen. Este grupo está conformado normalmente por cuatro acólitos, personas que portan ciriales, un varal alto con una vela de relate que ilumina el camino.

Este grupo no solo participa en la procesión, también lo hace en los cultos de las hermandades durante la Cuaresma. Sus participantes reciben una formación religiosa y litúrgica específica.

"Esto no es un teatro, tienen que tener una conciencia litúrgica", ha asegurado Luego Mena, quien ha destacado que los cursos de formación para acólitos se están extendiendo con mucha frecuencia entre las hermandades.

UN PRODUCTO TÍPICO EN LAS CALLES DE SEVILLA

La venta de incienso se intensifica en estos días de Cuaresma en la ciudad. En el casco antiguo un buen número de tiendas dedicadas, exclusivamente a esta resina, "hacen su particular agosto", aunque están presente todo el año.

Por poco más de cinco euros (5,40) se puede adquirir pastillas de carbón y una bolsa pequeña de incienso (40g). En cuanto a este último, se pueden alcanzar hasta 40 variedades, con nombres alusivos en muchos casos a las hermandades donde se utiliza (Cristo de Burgos, Estudiantes, Santa Genoveva o Los Gitanos), pero también se puede personalizar partiendo de resinas naturales como la mirra o el copal. Existe una composición que usa la madera como materia prima (cisco sándalo).

En lo que a los incensarios se refiere, la gama también es muy amplia en función de los tamaños y del material empleado (metal, cerámica pintada o barro natural). En este apartado, los precios oscilan entre ls seis euros y los 19, de media, que cuesta uno de cerámica. Los metálicos pueden llegar a los 94 euros, como afirma Rogelio Plata, vendedor de Inciensos A. Fiances, desde su puesto de la céntrica calle Córdoba, junto a la Colegial del Salvador.

En cuanto a los olores, los hay que evocan a pétalos rosas y a naranja amarga, a romero y a alhucemas, "unos son más suaves y dulzones que otros", todo depende de lo que "uno ande buscando", afirma.

UNA FIESTA QUE ENGLOBA VARIAS LITURGIAS

La Semana Santa de Sevilla tiene un componente litúrgico importante en el calendario católico. Durante esa semana, en concreto el viernes y el sábado santo, son las únicas fechas del año en que no se celebra misa diaria.

Luengo Mena ha indicado que durante estos días "no se vela al Santísimo, sino a la cruz", de ahí nace una de las tradiciones que las hermandades están recuperando en los últimos años, la del Cristo velado. Una práctica en la que se cubre con una tela semitransparente a las imágenes de Jesús.

Otras tradiciones se han ido perdiendo con el paso de los años como el ondeamiento de una bandera negra en la Catedral en señal de luto. Muchas de las hermandades contienen dentro de sus cortejos banderas negras o con algún color representativo como símbolo de dicha tradición.