Sevilla acoge la muestra itinerante 'Los rostros de Cristo' con 35 pinturas procedentes de la Catedral Primada de Toledo

Adrián Ríos, canónigo delegado de Pastoral y Personal de la Catedral de Sevilla, en el acto de presentación de la muestra itinerante 'Los rostros de Cristo', con 35 pinturas procedentes de la Catedral Primada de Toledo. - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Santa Iglesia Catedral de Sevilla acoge desde este sábado la exposición 'Los Rostros de Cristo. De Toledo a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla'. Se trata de una muestra, de carácter itinerante, que llega a la seo hispalense procedente de la Iglesia Catedral Primada de Toledo, donde fue organizada con motivo de la celebración de su VIII centenario, y podrá visitarse hasta el 7 de abril en el Antecabildo, el Patio y la Sala Hipóstila de la Catedral de Sevilla, en horario de la visita cultural.

La exposición reúne 35 pinturas y una escultura que invitan al visitante "a detener la mirada en el misterio central de la fe cristiana" --la Encarnación y la Pasión-- a través del lenguaje del arte sacro contemporáneo. Su presencia en Sevilla adquiere un significado especialmente profundo durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma, "ofreciendo un itinerario de contemplación, conversión y recogimiento que prepara el corazón para la celebración del Misterio Pascual, en una ciudad cuya historia y espiritualidad están hondamente marcadas por la contemplación de la Pasión del Señor", informa en un comunicado.

El acto de presentación ha contado con la intervención de Marcelino Manzano, canónigo delegado de Medios; Ana Isabel Gamero, conservadora de la Catedral y comisaria de la muestra; Juan Miguel Ferrer, promotor de la exposición; y Adrián Ríos, canónigo delegado de Pastoral y Personal.

Durante su intervención, el delegado de Pastoral del Cabildo ha subrayado que "en el contexto del camino cuaresmal que conduce a nuestra Semana Santa, los rostros de Cristo se ofrecen como una oportunidad para detener la mirada y reparar el corazón de la celebración del misterio pascual".

La muestra se inscribe en una reflexión más amplia sobre el sentido y la misión del arte cristiano en la actualidad. "En este marco, resulta especialmente pertinente recordar las palabras del papa Benedicto XVI, quien afirmaba en 2009 que la escultura y la pintura, en el arte de siglos pasados, estaban destinadas a suscitar profundas impresiones en el alma, capaces de invitar al hombre a una vida de virtud y a la búsqueda del bien".

Las obras expuestas, pertenecientes a la colección de Steen Heidemann, presentan una notable diversidad de lenguajes y procedencias culturales, "sin pretensión normativa". Reúnen a artistas de reconocido prestigio como Salvador Dalí, Raúl Berzosa, Hélène Legrand o James Langley, junto a creadores de distintos contextos geográficos, desde Europa hasta Tanzania o Brasil, evidenciando la universalidad del mensaje cristiano y la vigencia de la iconografía de Cristo en el siglo XXI.

La colección fue concebida por Steen Heidemann a partir de un proceso de estrecha colaboración con los artistas, a quienes encargó las obras con el deseo de fomentar una nueva sensibilidad y una mirada renovada sobre los temas religiosos. "Lejos de ser meros ejercicios formales, las imágenes nacidas de este diálogo buscan interpelar al espectador y conducirlo a un encuentro personal con el rostro de Cristo".