Sevilla, cuarta diócesis que más aporta a la Iglesia con la 'equis solidaria' del IRPF: "Estamos en zona Champions"

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sevilla fue la cuarta diócesis que más contribuyó a la Iglesia por medio del IRPF en 2024, solo detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. Los sevillanos aportaron al respecto algo más de 17,5 millones de euros (17.549.328 euros) a través de la declaración de la renta del ejercicio correspondiente al pasado año. "Se trata de una excelente noticia, que posiciona a Sevilla a la estela de años anteriores: Vivimos en zona Champions".

Así lo ha expresa el ecónomo diocesano, Alberto Benito, usando un símil futbolístico, en un comunicado del Arzobispado de Sevilla en el que valora "muy positivamente" estas cifras, que se corresponden "con la percepción que la ciudadanía tiene de la aportación social, pastoral y de todo tipo que hace la Iglesia en la diócesis".

Esta estabilidad, que se mantiene a lo largo de los años, "se explica porque alrededor de la mitad de los sevillanos ponen la crucecita en su declaración de la renta a favor de la Iglesia", añade el ecónomo.

Este es uno de los datos que ha dado a conocer en la mañana de este miércoles la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que revela un aumento del 12% a nivel nacional. Además, ha aumentado en 106.363 el número de declaraciones a favor de la Iglesia en España. Según detalla la Oficina de Información de la CEE, se han mantenidos las 208.841 nuevas declaraciones del año anterior y se han obtenido nuevos declarantes.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera la tabla de declaraciones con la equis a favor de la Iglesia (1.645.482), seguida de Madrid, Valencia, Cataluña y Castilla-León. También es Andalucía la comunidad autónoma donde más aumenta el número de declaraciones a favor de la Iglesia (32.442 más que el año anterior), y sólo está detrás de la comunidad de Madrid en importe asignado, con un total de 64.280.253 euros.

En cifras globales, los españoles han aportado 429.335.080 euros a la Iglesia por esta vía, 46.897.082 más que en el ejercicio fiscal anterior. El porcentaje de declaraciones favorables a la Iglesia se mantiene en torno al 30% y el número de declaraciones ha subido en algo más de 100.000, situando la confianza en la Iglesia en 7.946.347 declaraciones de la renta con la famosa equis consignada.