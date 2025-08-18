Sevilla exporta en el primer semestre 702 millones y continúa como "líder en Andalucía"

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla ha alcanzado los 702 millones de euros en exportaciones en el primer semestre de 2025 y ha registrado en junio un saldo positivo de 238 millones de euros, "el mejor dato de Andalucía".

Según el Informe Mensual de Comercio Exterior elaborado por el Ministerio de Economía, Gobierno y Empresa, la provincia ha representado en el sexto mes del año el 2,1 por ciento de las exportaciones totales del país.

Desde enero a junio las exportaciones totales en la provincia han ascendido hasta los 4.429 millones de euros, mientras que las importaciones se han elevado hasta los 3.241 millones en la provincia.

Así, Sevilla ha registrado un saldo positivo de 1.188 millones durante los seis primeros meses de 2025, según ha informado la subdelegación del Gobierno en Sevilla. Por otro lado, en junio las importaciones han alcanzado los 464 millones de euros y fueron menores que las exportaciones.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que "Sevilla ha consolidado su presencia en los mercados exteriores gracias a su cultura exportadora y a un tejido empresarial estable", en relación a las cifras de la primera mitad de ejercicio de 2025.

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO A LA CABEZA

Los sectores con mayor porcentaje en las exportaciones de la provincia en junio han sido el de la alimentación, bebidas y tabaco con un valor de 352 millones de euros, el 50,2 por ciento del total de las exportaciones a nivel provincial en Sevilla. Desde enero, este sector ha realizado exportaciones por valor de 2.020 millones de euros, según la subdelegación.

En segundo lugar se encuentran los bienes de equipo, que alcanzaron en junio un valor de 173 millones de euros, el 24,7% del total, y exportó 1.328 millones de euros en los primeros seis meses del año.

Por su parte, las exportaciones andaluzas han alcanzado en junio un valor de 3.137 millones de euros, el 9,3 por ciento del total nacional, donde se alcanzaron los 33.767,2 millones de euros. Además, en los seis primeros meses de 2025 Andalucía exportó a mercados exteriores bienes y servicios por valor de más de 21.337 millones de euros.