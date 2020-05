Sevilla Fashion Outlet crea la oficina más saludable de España para trabajar

Sevilla Fashion Outlet, crea el primer espacio de trabajo español distinguido con la doble certificación WELL + BREEAM, que lo acredita como la oficina más comprometida con el bienestar de sus trabajadores y el medio ambiente.

Es el primer espacio del país distinguido con la doble certificación WELL + Breeam que lo acredita como el más comprometida con el bienestar de trabajadores y medio ambiente

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de gerencia de Sevilla Fashion Outlet se han convertido en uno de los espacios más saludables y ecoeficientes de España para trabajar. La nueva zona del destino de compras Premium andaluz, operado por la multinacional VIA Outlets, se ha convertido en el primer espacio de trabajo de España acreditado con las certificaciones internacionales WELL (con la calificación WELL Gold) y Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) con la calificación 'Breeam muy bueno'. Se trata de los estándares internacionales independientes más exigentes y rigurosos en materia de edificación sostenible y diseño de espacios enfocados en la salud y bienestar de los trabajadores.

"Más allá de la creación y desarrollo de proyectos respetuosos y sostenibles, esta doble distinción ratifica la vocación de compromiso con las personas y el medio ambiente de VIA Outlets desde el inicio de su actividad en 2014", ha indicado el Group Sustainability Director de VIA Outlets, Gilberto Aguiar.

En la actualidad, los once activos que la compañía opera en nueve países europeos cuentan con la certificación Breeam-in-use y trabajan por la obtención del sello LEED Gold siguiendo una estricta política de diseño, ejecución y mantenimiento bajo criterios ecosostenibles. "Ahora, la adquisición de criterios WELL en los entornos de trabajo muestra cómo se pone a las personas y su bienestar físico, mental y emocional en el centro de todo lo que hacemos", ha dicho Aguiar.

"En términos de ecoeficiencia, una oficina Breeam llega a reducir el consumo eléctrico hasta un 70 por ciento, el 40 por ciento el consumo de agua y hasta dos tercios los gastos de mantenimiento". Por su parte, la implantación de estrategias WELL contribuye a la "reducción del estrés laboral, la preservación de la salud física y mental de los miembros de la organización y al aumento de motivación y productividad en los entornos de trabajo", ha explicado el Retail Development Manager y responsable de la implementación de las estrategias Breeam y WELL en VIA Outlets España, Víctor Pais.

OFICINAS ECOEFICIENTES

Sevilla Fashion Outlet, ha obtenido la máxima calificación (Gold) del estándar WELL que evalúa siete áreas: aire, agua, alimentación, luz, ejercicio, confort y mente. "Materiales, diseño, tecnología y procedimientos se aplican al bienestar, la salud y la motivación de los miembros de la organización", ha explicado Pais.

Mobiliario ergonómico, espacios que facilitan la comunicación natural entre compañeros; distribución que estimula la movilidad y el ejercicio; iluminación natural y respetuosa con los ritmos circadianos, agua y fruta fresca a discreción, diseño biofílico y materiales orgánicos que llenan de naturaleza el interior o políticas de empresa que contribuyen a la reducción del estrés, entre otros, son sólo algunas estrategias adoptadas en esta oficina y que contribuyen a la concepción de un ambiente de trabajo más saludable y amable.

Las oficinas Sevilla Fashion Outlet, espacio comercial situado en las inmediaciones del aeropuerto de Sevilla, cuentan con 400 metros cuadrados de superficie y un diseño en forma de caja dentro de caja. El uso de soluciones constructivas innovadoras como la distribución, aislamiento térmico, sistemas de ventilación natural, contribuirán a un ahorro del consumo energético anual del 53 por ciento.

La selección de materiales ecofriendly podrían suponer una reducción del 44 por ciento del potencial de calentamiento global (Kg) además de mejorar otros aspectos como la acidificación, la eutrofización y la formación de ozono. Por otra parte, la implementación de sistemas inteligentes de ahorro de agua como las griferías inteligentes, sensores de presencia o la detección de fugas, reducirán el gasto de recursos hídricos un 35 por ciento, según se desprende del informe de la certificadora.

Ecoeficiencia y sostenibilidad son rasgos definitorios de Sevilla Fashion Outlet que desde su apertura en 2017 trabaja por generar impactos positivos en su entorno. No en vano, además de la certificación Breeam-in-use que acredita este compromiso, el centro es referente en movilidad sostenible, gracias a la habilitación de 12 puntos de recarga de vehículos eléctricos y la puesta en marcha de un transporte colectivo discrecional diario con varias frecuencias desde varios puntos de la capital hispalense. Asimismo, la concepción y construcción de futuros espacios siguiendo los esquemas de las certificaciones medioambientales internacionales es parte del compromiso de la compañía con la sostenibilidad.

El certificado Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación técnicamente más avanzado y líder a nivel mundial con más de 20 años en el mercado y más de 575.000 edificios certificados en 85 países desde su primera versión en el año 1990. Favorece una construcción más sostenible que se traduce en una mayor rentabilidad para quien construye, opera y mantiene el edificio; la reducción de su impacto en el medio ambiente; y un mayor confort y salud para quien vive, trabaja o utiliza el edificio.

Evalúa impactos en diez categorías; gestión, salud y bienestar, energía, transporte, agua, materiales, residuos, uso ecológico del suelo, contaminación, innovación, y otorga una puntuación final tras aplicar un factor de ponderación ambiental que tiene en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto. Comprende además las distintas fases de diseño, construcción y uso de los edificios y dispone de esquemas de evaluación y certificación en función de la tipología y uso del edificio.

Sobre WELL.

La certificación WELL es un sistema de calificación global líder que permite identificar, medir y monitorizar las características de los espacios construidos que impactan en la salud y el bienestar de los ocupantes. El WELL Building Standard fue desarrollado en su origen por Delos, actualmente es gestionado por el International WELL Building Institute(IWBI). El Estándar de Construcción WELL v1.0 se lanzó en octubre de 2014 y se considera un sistema dinámico ya que evoluciona con la correlación entre el diseño y la salud humana.

Sevilla Fashion Outlet es el principal escaparate de moda y lifestyle Premium de Andalucía. Con más de cien primeras marcas de moda de la talla de las internacionales Tommy Hilfiger; las enseñas españolas Bimba y Lola o Tous, las firmas sevillanas más punteras, como Scalpers y el mix de marcas deportivas más potente de España; Adidas, Reebok, Puma, Asics y muchas más; el nuevo Sevilla Fashion Outlet ofrece altas prestaciones con un diseño contemporáneo. Su concepto beautifully local, está claramente inspirado por la iconografía, cultura e historia de Sevilla y al servicio de una experiencia de compra más sofisticada y placentera que lo convierten en un destino en sí mismo.

VIA Outlets es el operador de centros comerciales outlet con mayor crecimiento de Europa. La cartera de VIA Outlets, que tiene como inversores a APG, gestora holandesa de activos financieros y a la promotora británica Hammerson, cuenta actualmente con once centros en destinos de compras europeos y más de 262.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA). En la actualidad acoge a más de 850 marcas de primer orden. Además de los cuatro outlets situados en la Península Ibérica, dispone de centros outlet en Alemania (Frankfurt), Suiza (Zúrich), Holanda (Amsterdam), República Checa (Praga), Polonia (Breslavia), Noruega (Oslo) y Suecia (Gotemburgo).