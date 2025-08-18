Sevilla.-La obra del Metro avanza: eliminan aparcamientos en doctor Fedriani y empieza el viaducto sobre la Supernorte

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras del tercer tramo de la Línea 3 Norte han reducido a un carril por sentido en el cruce de Doctor Fedriani con Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, a la altura del Hospital Virgen Macarena, desde el pasado 11 de agosto. Además, este mismo lunes se ha iniciado la ocupación de la franja de aparcamientos de la zona izquierda en doctor Fedriani sentido hospital Virgen Macarena, manteniéndose un carril por sentido hasta la Ronda Urbana Norte para iniciar la demolición del firme para la ejecución de la reposición de la línea de saneamiento.

En las áreas delimitadas cercanas al acerado se ejecutará una línea de pilotes para la protección de las zanjas de las canalizaciones que, en algún caso, tienen cinco metros de profundidad y van junto a los acerados, en la zona ocupada hasta ahora por el carril bici y los aparcamientos. Con esta medida se busca garantizar la seguridad de las excavaciones para que no haya deslizamientos de tierra que puedan afectar a los trabajadores ni a los edificios colindantes, aseguran desde la Junta.

Por otro lado, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha comenzado este lunes los trabajos para la construcción del viaducto sobre la ronda Supernorte (SE-20). Las primeras actuaciones se centrarán en el saneo del terreno e implicarán afecciones al tráfico este lunes 18 de agosto con la eliminación de la rotonda existente en la SE-20 a la altura de la avenida Ingeniería, que se modificará para convertirse en una calzada de cuatro carriles (dos por sentido) durante las obras. Con ello, el tráfico ocupará sólo una parte de la glorieta y dejará el resto de espacio disponible para facilitar la construcción de este paso superior.

Este viaducto cuenta con una longitud de 137 metros de longitud dividido en seis vanos y un ancho de 11,5 metros. Esta estructura salvará no sólo el tráfico de la SE- 20, sino también el actual cauce del arroyo Tamarguillo, para conectar el futuro recinto de talleres y cocheras y el ramal técnico con el trazado comercial de la Línea 3 Norte, que comienza en la primera parada en superficie en Pino Montano Norte.

La Consejería, en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, ha optado por reconvertir la glorieta actual de la SE-20 con la avenida Ingeniería en una calzada única de dos carriles por sentido que se situará en la parte de la glorieta más próxima a Pino Montano. El resto de la glorieta quedará cortada al tráfico para poder realizar con más facilidad los trabajos de construcción de esta estructura, que han comenzado con los saneos del terreno pero que avanzarán en septiembre con la llegada de maquinaria para la construcción de los pilotes en los que se apoyará el futuro viaducto.

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. Las obras consisten en una doble vía, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. El tramo norte cuenta con 12 estaciones, una en superficie y 11 subterráneas.