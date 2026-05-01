Sevilla participa en la exposición de Zurbarán en la National Gallery, desde este sábado y hasta agosto

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha participado en la inauguración de la exposición 'Zurbarán' en la National Gallery de Londres. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha participado en la inauguración de la exposición 'Zurbarán' en la National Gallery de Londres. La muestra, que podrá visitarse del 2 de mayo al 23 de agosto de 2026, constituye la primera gran exposición monográfica dedicada en el Reino Unido al pintor Francisco de Zurbarán, figura esencial del Siglo de Oro español.

Organizada conjuntamente por la National Gallery, el Musée du Louvre y el Art Institute of Chicago, la exposición reúne cerca de 50 obras procedentes de destacadas colecciones internacionales, ofreciendo un recorrido por la evolución artística de Zurbarán y consolidándose como una de las grandes citas culturales del año en Europa.

En este contexto, el Ayuntamiento de Sevilla ha desempeñado un papel "activo" en la proyección internacional de esta iniciativa a través de su colaboración con la Oficina Española de Turismo en Londres, impulsando acciones estratégicas de promoción que refuerzan el posicionamiento de la ciudad como destino cultural de referencia vinculado al Barroco, ha destacado el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha valorado la relevancia de esta participación institucional. "Estar presentes en una exposición de esta envergadura, en un espacio tan emblemático como la National Gallery, es una oportunidad única para Sevilla. No solo proyectamos la figura de Zurbarán, sino también el contexto cultural, histórico y artístico que lo hizo posible, que no es otro que nuestra ciudad".

La exposición se articula en siete secciones temáticas que recorren la producción del artista, desde sus grandes composiciones religiosas hasta sus célebres naturalezas muertas, pasando por encargos monumentales y obras de devoción privada. El discurso expositivo pone de relieve la capacidad de Zurbarán para transmitir espiritualidad y emoción a través de un lenguaje pictórico marcado por el realismo, la austeridad y una extraordinaria sensibilidad hacia la luz y las texturas.

Entre los elementos más destacados de la muestra figura el reconocimiento explícito a Sevilla como núcleo fundamental en la trayectoria del artista. En este sentido, una de las salas expositivas lleva el nombre de la ciudad, subrayando el papel decisivo que desempeñó en su desarrollo profesional. "Que Sevilla tenga una sala propia dentro de esta exposición no es un gesto simbólico, es el reflejo de una realidad histórica: aquí es donde Zurbarán se convierte en el gran maestro que hoy reconoce el mundo. Es un orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad seguir proyectando ese legado", ha señalado Angie Moreno.

La vinculación entre Sevilla y Zurbarán resulta incuestionable. Aunque nacido en Fuente de Cantos, fue en Sevilla donde el pintor se instaló en 1629 y donde desarrolló la mayor parte de su carrera, en un contexto de intensa actividad artística y religiosa. La ciudad, uno de los principales centros económicos de Europa en el siglo XVII, ofrecía una amplia demanda de obras por parte de órdenes religiosas y mecenas privados, lo que permitió a Zurbarán consolidar un estilo propio profundamente ligado al misticismo y a la representación de lo sagrado.

La delegada ha insistido, además, en la importancia de este tipo de colaboraciones para la estrategia turística de la ciudad: "Esta exposición es un claro ejemplo de cómo la cultura actúa como embajadora de Sevilla en el mundo. Cada visitante que descubre a Zurbarán en Londres está descubriendo también una parte esencial de nuestra historia. Nuestro objetivo es transformar ese interés en una experiencia real, invitando a conocer Sevilla como el escenario donde nació y se desarrolló ese talento".

Como parte de esta estrategia, el Ayuntamiento, en coordinación con la Oficina Española de Turismo en Londres, ha impulsado acciones paralelas como la organización de viajes de prensa con medios internacionales de referencia, que han permitido mostrar in situ los espacios vinculados al artista, como el Museo de Bellas Artes, la Catedral o el Real Alcázar, reforzando el relato de Sevilla como capital del Barroco.

Asimismo, la exposición cuenta con préstamos de instituciones de primer nivel, entre ellas el Museo Nacional del Prado o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, además de importantes museos europeos y estadounidenses, lo que evidencia la magnitud y el carácter excepcional de la muestra. "Colaborar en un proyecto de esta dimensión nos sitúa en el centro de la conversación cultural internacional. Sevilla no solo conserva un legado extraordinario, sino que lo activa, lo comparte y lo proyecta con una visión contemporánea", ha concluido Angie Moreno.