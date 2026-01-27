Sevilla tendrá un vuelo directo con Niza (Francia) en verano con tres frecuencias semanales

Archivo - Un avión de Vueling se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha lanzado este martes una nueva ruta de verano entre Sevilla y Niza (Francia), que reforzará la conectividad internacional de la capital andaluza durante la próxima temporada.

En este sentido, los billetes ya están a la venta desde este martes en la web de la aerolínea y a través de los canales habituales, según informa la compañía en un comunicado.

La nueva conexión contará con tres frecuencias semanales --martes, jueves y sábados-- y estará operativa para volar a partir del 2 de junio. Con este nuevo enlace, Vueling amplía su oferta internacional desde Sevilla, facilitando el acceso directo a uno de los principales destinos de la Costa Azul.

La compañía ha anunciado recientemente la incorporación, este verano, de la ruta entre Sevilla y Londres-Heathrow con siete vuelos a la semana, que se suman a los nueve vuelos semanales hacia Londres-Gatwick, fortaleciendo así la conectividad de la capital andaluza con Reino Unido. Asimismo, reforzará su operativa con París-Orly y operará hasta 17 frecuencias semanales este verano.

Asimismo, la aerolínea incorporará un avión adicional a su base en Sevilla, donde ofrece más de dos millones de asientos durante el próximo verano, cerca de un 8% más.