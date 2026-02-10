Sevilla vuelve a fase de Preemergencia tras el descenso del nivel del Guadalquivir

Una persona cruza por el Puente de la Señorita cortado al tráfico por el desbordamiento parcial del río Guadalquivir a su paso por la Cartuja este fin de semana. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha rebajado este martes su Plan Territorial de Emergencias a fase de Preemergencia debido al descenso del nivel del río Guadalquivir y a la ausencia de avisos meteorológicos durante la jornada.

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el río Guadalquivir ha pasado a nivel naranja a su paso por la capital hispalense.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, confirmaba este lunes la reapertura progresiva de los parques de la ciudad "tras revisión por parte de los técnicos". Asimismo, ha anunciado un plan de reasfaltado por los daños producidos por el temporal en las vías.

Por otro lado, todavía se está evaluando por parte del Consistorio la apertura de las compuertas del mundo de defensa con el río Guadalquivir, así como del Cementerio municipal, donde más de 60 árboles se han visto afectados.