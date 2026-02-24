Sindicatos aseguran que "seguirán en Puerta Jerez" a pesar de la retirada de las tiendas de campaña

Imagen de la acampada sindical en Puerta Jerez, en Sevilla, contra la externalización del servicio de limpieza de los colegios de la ciudad. - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado "trabas" por parte del Consistorio en el desarrollo de la acampada realizada por parte de los trabajadores de la plantilla municipal que se lleva a cabo desde este lunes en la Puerta Jerez mostrando su rechazo a la propuesta del Gobierno municipal de externalizar el servicio de limpieza de los colegios.

El presidente del comité de empresa y secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, ha confirmado que este martes se ha recibido un requerimiento por parte de la Policía Local para que se quiten las tiendas de campaña.

Menacho ha confirmado a Europa Press que se van retirar "provisionalmente" las tiendas de campaña "aunque van a continuar con las sillas y mesas en el espacio".

Fuentes municipales han señalado a esta agencia que el requerimiento no afecta a la licencia de la concentración, que es emitida por la Subdelegación del Gobierno, y han señalado que el permiso "no recoge usar tiendas de campaña en la vía pública".

En esta línea, fuentes de Subdelegación han confirmado que la autorización "corresponde únicamente a la concentración" y que "el uso de tiendas de campaña es una utilización de dominio público que tendría que dar en su caso el Ayuntamiento al ser suelo municipal".

Menacho ha reafirmado que pese a este requerimiento "van a seguir en la Puerta Jerez, con o sin tiendas de campaña, mientras José Luis Sanz no se siente a negociar".

"Aunque intente boicotear la lucha de la plantilla municipal, no vamos a dejar de defender la prestación de los servicios a través de lo público, una cuestión que, en el caso de la limpieza de colegios públicos, es perfectamente viable tal y como se recoge en el presupuesto del propio Ayuntamiento", ha señalado el presidente del Comité de Empresa.

Por su parte, el secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha señalado en redes sociales que el alcalde "no quiere sentarse para solucionar un conflicto que él ha provocado".

Asimismo, se mantiene el calendario de movilizaciones que recoge una concentración en el Teatro de la Maestranza durante la celebración del acto institucional del 28F y el pregón de la Semana Santa, el próximo 22 de marzo.