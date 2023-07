Sindicatos de Sevilla destacan los "efectos positivos" de la reforma laboral tras registrar 542 parados menos en junio

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Sevilla han saludado una nueva bajada del paro en la provincia y han destacado los "efectos positivos" de la reforma laboral, una vez conocidas las cifras del desempleo correspondientes al mes de junio, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que arrojan un descenso del paro de 542 personas respecto al mes anterior, hasta situar el total en 169.140 desempleados.

Por sectores, ha bajado en servicios, industria y el colectivo sin empleo anterior, prácticamente se ha mantenido en construcción (solo dos personas en paro más) y ha subido en agricultura. En este sentido, el secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha señalado en una nota de prensa que estos datos "vuelven a confirmar que cuando se hacen políticas pensando en los trabajadores, el conjunto de la sociedad se beneficia".

"Las medidas acordadas en el diálogo social, que son fruto del consenso, como la reforma laboral, siguen demostrando que son positivas para la ciudadanía. Sevilla se encuentra con las cifras de paro más bajas de los últimos quince años. Desde 2008, antes de la Gran Recesión, no teníamos unos datos de paro tan positivos". Además, los contratos indefinidos, ha añadido el dirigente sindical, "han crecido exponencialmente" y ahora se sitúan en el 37% cuando antes de la reforma laboral estaban muy por debajo del 10%.

No obstante, en opinión de Torres, "a pesar de los buenos datos, queda mucho trabajo por hacer. La reforma laboral señala el camino por el que deben seguir discurriendo las políticas de empleo, pero no es un punto y final. Por ello, es fundamental que después del 23J los trabajadores sigamos contando con un gobierno sensible a nuestros problemas y que ponga en marcha medidas valientes que refuercen nuestros derechos".

Desde UGT se destaca también el hecho de que en la provincia haya un total de 111.000 personas beneficiarias de prestaciones, "pero este mes 58.140 sevillanos se han quedado sin ellas". Para el secretario provincial de UGT, Juan Bautista Ginés, "el crecimiento del empleo se está dando a través del empleo de calidad, con un impacto positivo de la reforma laboral, permitiendo a los trabajadores contar con la seguridad y certidumbre necesarias para llevar a buen término sus proyectos de vida".

"El dinamismo del empleo y la puesta en marcha de políticas públicas de carácter social están dando paso a un crecimiento económico más estable, inclusivo y equilibrado en el tiempo", ha subrayado Ginés. Asimismo, "ante la cercanía de unos nuevos comicios generales, solicitamos al conjunto de fuerzas políticas que se presentan a las elecciones que den continuidad al diálogo social y a las políticas sociolaborales emprendidas en los últimos años".

Para Ginés, "es el momento de continuar aunando fuerzas y no el de plantear recursos al Constitucional contra una reforma laboral cuyos logros son incuestionables", ha concluido el secretario general de UGT Sevilla.