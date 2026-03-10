Solucionada la incidencia que interrumpió trenes entre Sevilla y Zafra por avería de un tren de mercancías

Archivo - Imagen de archivo de tren de mercancías. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha dado por solucionada la incidencia en la señalización que a las 13,22 horas de este martes, 10 de marzo, interrumpía la circulación de trenes entre Sevilla y Zafra, con incidencia, en concreto, entre la localidad hispalense de Guadalcanal y el municipio extremeño de Llerena.

Así lo ha comunicado Adif en un mensaje publicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, asegurando que se ha restablecido la circulación entre la capital andaluza y Zafra.

En concreto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha agregado que se ha procedido a retirar el tren de mercancías averiado que ha ocasionado la incidencia.

De esta forma, Adif ha concretado que, a partir de las 15,53 horas, se ha restablecido la circulación entre Guadalcanal y Llerena y, en suma, en la totalidad del tramo Sevilla-Zafra.