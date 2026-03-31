Solucionada la incidencia en las líneas C1 y C3 de Cercanías en Sevilla tras una hora aproximada de retrasos

Archivo - Imagen de instalaciones ferroviarias en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha confirmado que se ha solucionado la incidencia que afectaba a la línea C1 y C3 de cercanías de Sevilla a las 18,07 horas de este martes.

Según ha señalado la entidad en una publicación en redes sociales, se han registrado retrasos a partir de las 16,53 horas por una incidencia en la señalización entre Brenes y Los Rosales (Sevilla).

Adif ha indicado que se irán recuperando las frecuencias de paso de manera gradual.