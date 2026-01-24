Estos son los cortes de tráfico y novedades de movilidad previstas este domingo para el Medio Maratón de Sevilla

Archivo - Imagen de una edición anterior de la Media Maratón de Sevilla - QUIRÓNSALUD - Archivo

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 25 de enero, se celebra la 31ª edición del Medio Maratón de Sevilla. El evento, organizado por el Club de Atletismo San Pablo y con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, congregará a 20.000 corredores batiendo así su récord histórico de participación, con 3.000 más que en 2025 y casi el doble que hace tan solo cinco años.

La prueba, que volverá a tener la salida (9:00 horas) y la meta en el Paseo de las Delicias (a la altura de la Glorieta de Buenos Aires) este año presenta cambios significativos ya que tirará en dirección de la Palmera (Campo del Betis, con el objetivo de hacer más fluida la salida de los 20.000 corredores).

El itinerario completo es el siguiente: Salida (Paseo Delicias - Altura Glorieta Buenos Aires), Paseo de Las Delicias, Glorieta de Méjico, Avda. de La Palmera, Francisco Murillo, Manuel Siurot, Glorieta de Eritaña, Avda. de La Borbolla, Glta. Dña. María de Las Mercedes de Orleans Y Borbón, Juan de Mata Carriazo, José María Moreno Galván, Juan Antonio Cavestany, Glorieta Julián Besteiro, José Laguillo, Avda. María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Parlamento De Andalucía, Resolana, Glorieta Duquesa Cayetana De Alba, Puente de La Barqueta, José de Gálvez, Glorieta Luis de Lezama (Teatro Central), Juan Bautista Muñoz, Auxiliar Américo Vespucio, Glorieta José Luis Manzanares Japón (Ingenieros), Camino de Los Descubrimientos, Pasarela de La Cartuja (Puente), Torneo, Paso Inferior Plaza De Armas-Arjona, Arjona, Paseo de Colón, Paseo de Las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza De Cuba, República Argentina, Glorieta República Dominicana, Blas Infante, Glorieta Carlos Cano, Alfredo Kraus, Glorieta de La Oliva, Virgen de La Oliva, Santa Fe, Glorieta República Dominicana, República Argentina, Plaza de Cuba, Puente San Telmo, Paseo de Las Delicias, Paseo de Colón, Reyes Católicos, San Pablo, Rioja, Tetuán, Plaza Nueva, Avda. de La Constitución, Puerta de Jerez, San Fernando, Plaza Don Juan de Austria, Avda. del Cid, Glorieta de San Diego, Avda. de María Luisa, Glorieta de Los Marineros, Paseo de Las Delicias, Meta ( Glorieta Buenos Aires).

ZONAS DESTINADAS A APARCAMIENTO

La organización ha solicitado la reserva de la zona destinada a aparcamiento público en el viario situado en diversos puntos de la ciudad.

Entre esos puntos está el Paseo de las Delicias, hasta las 20,00 horas del domingo, en la Glorieta Buenos Aires, hasta las 20,00 horas del domingo, en la Avenida de la Guardia Civil desde las 07,00 horas del sábado hasta las 20,00 horas del domingo, y en la Avenida Molini desde las 07,00 horas del sábado hasta las 20,00 horas del domingo.

Asimismo, también se habilita la Avenida de las Razas, desde las 06,00 horas del domingo hasta las 14,00, la Calle José María Moreno Galván, desde las 07,00 horas del sábado hasta las 14,00 horas del domingo. La calle Alfredo Kraus desde las 07,00 del sábado hasta las 14,00 horas del domingo, la Avenida la Palmera (desde avenida Molini hasta calle Cardenal Bueno Monreal), hasta las 20,00 horas del domingo. Y por último, en el Paseo de las Delicias (Aparcamiento del Pabellón de México y Pabellón de Brasil) hasta las 20,00 horas del domingo.

CORTES DE TRÁFICO

El Ayuntamiento ha informado que se corta al tráfico rodado total de la avenida de las Razas, desde la calle Cardenal Bueno Monreal hasta la avenida Molini, desde las 06,00 horas hasta las 14,00 horas del domingo.

También se procede al corte total de la avenida Molini, desde la avenida de las Razas hasta la avenida de la Palmera, desde las 07,00 horas del sábado hasta las 20,00 horas del domingo.

A esta lista se añade la avenida de la Palmera, desde la calle Cardenal Bueno Monreal hasta el pabellón de México, desde las 07,00 horas del sábado hasta las 20,00 horas del domingo; y el paseo de las Delicias, desde la glorieta de los Marineros hasta el pabellón de México, hasta las 20,00 horas del domingo.

Asimismo, se produce el corte total en la avenida de la Guardia Civil, desde la avenida de la Borbolla hasta la avenida de la Palmera, desde las 07,00 horas del sábado hasta las 20,00 horas del domingo.

También, en la calle José María Moreno Galván, desde la calle Luis Montoto hasta la calle Demetrio de los Ríos, desde las 07,00 horas hasta las 14,00 horas del domingo.

CAMBIOS EN TUSSAM QUE SERÁ GRATIS PARA LOS PARTICIPANTES

Con motivo del Medio Maratón de Sevilla 2026, y ante la imposibilidad de circular por la mayor parte de sus recorridos, el próximo domingo día 25 de febrero las líneas C1, C2, C3 y C4 no prestarán servicio durante la prueba, desde las 8,00 horas hasta las 12,00 horas aproximadamente, las líneas 14, 40, 41 y 43 entre las 8,00 horas y las 11,00 horas aproximadamente, la línea T1 desde las 8,00 horas a 10,00 horas y la línea C5 desde el inicio del servicio hasta el final de la prueba deportiva.

Otras líneas también sufrirán limitaciones en su recorrido por el paso de los corredores, como las Líneas de Ponce de León (incluidas 27 y 32), limitadas en distintos puntos desde las 8,00 hasta las 11,00 horas; las Líneas 10, 11, 12, 15, 16 y 20 en plaza Antonio Martelo (calle Arroyo); las Líneas 24, 27 y 32, en Kansas City - Santa Justa.

Las Líneas 5, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 34, 37, 38A y EA estarán limitadas en San Bernardo desde las 8,00 hasta las 11,30 horas. Mientras que las líneas 2 y 13 estarán limitadas en la calle José Díaz desde las 8,00 horas hasta que pueda circular por el sector Macarena.

El resto de las líneas de la red mantendrán sus horarios habituales, aunque durante la celebración de la prueba la mayoría de ellas sufrirán desvíos puntuales o retenciones coincidiendo con el paso de los corredores.

Además, desde las 18,00 horas del viernes 23, con motivo del montaje de la salida/meta de la prueba, se cortará al tráfico el Paseo Las Delicias entre Gta. Los Marineros y Cardenal Bueno Monreal, afectando a las líneas 3, 6, 34, CJ, CJ1 y A6 que efectuarán recorridos alternativos por avenida Portugal, avenida La Borbolla y avenida Bueno Monreal.

El domingo 25 de enero, desde el inicio del servicio hasta las 15 horas, tanto los corredores como los voluntarios del Medio Maratón podrán coger gratis los autobuses de Tussam. Para acceder a la gratuidad del servicio solo tendrán que mostrar el dorsal, los corredores, y la acreditación, los voluntarios.

24 PERSONAS Y 15 VEHÍCULOS PARA VELAR POR LA LIMPIEZA

Lipasam municipal de limpieza contará con un dispositivo especial formado por más de 24 trabajadores y 15 vehículos que actuarán en los 21 kilómetros de viales por los que discurrirán miles de personas entre atletas y público.

El dispositivo de Lipasam permitirá reforzar los servicios para mantener la limpieza durante el evento y recogerá los residuos que se generen en él de forma selectiva para su posterior reciclaje, siempre gracias a la colaboración ciudadana.

La empresa municipal de limpieza, destinará un servicio especial en horario de mañana y de tarde por todo el recorrido de la prueba, especialmente en la zona adyacente a la salida y meta, y a los puntos de avituallamiento. Previamente, durante varios días, se están realizando tareas especiales a lo largo de todo el trazado de la prueba, como son: desbroces, retiradas de pintadas, mantenimiento de contenedores y papeleras y otras actuaciones de limpieza.

Asimismo, Lipasam colocará, en aquellas zonas que sea necesario del recorrido, contenedores para distintas fracciones, centralizándose en la salida, meta y en los puntos de avituallamientos. El objetivo es fomentar la recogida selectiva de residuos, tanto en el recorrido de la carrera como en las actividades paralelas que se realizan en la ciudad.