El Sorteo de la ONCE dedicado al Santo Entierro Grande de Sevilla reparte 200.000 euros en Alcalá de Guadaíra

Cupón dedicado al Santo Entierro Grande de Sevilla - ONCE

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este pasado Sábado Santo, dedicado al Santo Entierro Grande de Sevilla, ha dejado una parte de su fortuna en el centro comercial Los Alcores de Alcalá de Guadaíra, donde Pablo Jiménez vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Jiménez, vendedor de la ONCE desde hace solo dos semanas y media, en concreto desde el pasado 24 de marzo, llevo la suerte a la entrada del Decathlon y del Bricomart en Los Alcores, ubicado en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, donde repartió 200.000 euros. Ha sido con un cupón muy vinculado a Sevilla al estar dedicado Santo Entierro Grande con motivo del al 775 aniversario de la reconquista de Sevilla por el rey Fernando III y la consiguiente recuperación del culto cristiano en la ciudad.

"Tenía mucha ilusión por dar un premio pero no me lo esperaba tan pronto. Ha sido una grata sorpresa", reconocía esta mañana. "Han sido dos semanas de aprender, empezar a rodar y contento por emprender algo nuevo en la vida", explica. Pablo Jiménez trabajaba antes en una compañía financiera pero un accidente de tráfico le dejó sin movilidad en el brazo izquierdo y ha comenzado una nueva trayectoria laboral dentro de la ONCE como vendedor.