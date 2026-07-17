Sting clausura la sexta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest con 'Sting 3.0 World Tour' este sábado

Archivo - Imagen de archivo de Sting, en el escenario de Christmas by Starlite que se celebra en Ifema en 2023 en Madrid (España). - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sting ofrecerá el próximo 18 de julio el primer concierto de su carrera en Sevilla para clausurar Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 en una cita que "promete poner el broche de oro a la brillante" edición 2026 del Festival. De esta manera, el artista británico actuará en la Plaza de España con su nueva gira mundial 'Sting 3.0 World Tour'.

Según ha informado el festival en una nota, Sting realiza en Sevilla un recorrido "vibrante" por las canciones más emblemáticas y "los tesoros menos conocidos de su repertorio", acompañado por el "virtuoso guitarrista", Dominic Miller, colaborador de largo recorrido y por el "dinámico batería", Chris Maas. Además, revisados bajo el prisma "urgente, potente y preciso de un trío eléctrico".

El 'Sting 3.0 World Tour' trata sobre una nueva etapa creativa para el músico, compositor y activista que "vuelve a reinventarse con un formato más íntimo y enérgico". Asimismo, el concierto incluye temas de su extensa carrera, desde los clásicos de The Police hasta sus grandes éxitos en solitario junto a nuevas composiciones como 'I Wrote Your Name (Upon My Heart)', mezclada por el ingeniero cuatro veces ganador del Grammy, Robert Orton.

En este contexto, el artista nacido en Newcastle y afincado en Londres desde los años 70, ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera combinando su etapa con The Police y su trayectoria como solista. De esta manera, ha llevado acabo como autor una obra musical que "ha marcado generaciones" siendo galardonada con 17 premios Grammy, cuatro nominaciones al Óscar, un Golden Globe, un Emmy, y reconocimientos como el Kennedy Center Honor, el Polar Music Prize, el Century Award de Billboard o el MusiCares Person of the Year. Además, también ha recibido doctorados honoris causa por la Universidad de Newcastle, Berklee College of Music y Brown University, entre otras.

En paralelo, Sting ha combinado a lo largo de su carrera tanto la música como el cine, el teatro o el activismo. De este modo, ha participado en más de quince películas y protagonizado en Broadway 'The Threepenny Opera', incluso expuso su musical 'The Last Ship' inspirado en su infancia en Wallsend, nominado al Tony y aplaudido por la crítica.

Igualmente, Sting, comprometido con las causas sociales y medioambientales fundó junto a su esposa Trudie Styler la 'Rainforest Fund' una organización que desde 1989 ha celebrado dieciocho conciertos benéficos y apoya proyectos en más de 20 países para proteger los bosques tropicales y las comunidades indígenas que los habitan.

No obstante, antes del concierto de Sting, la velada dará comienzo con la energía "arrolladora" del dúo femenino irlandés Dea Matrona, encargado de abrir el último capítulo de esta edición del festival.

En esta línea, el dúo formado en Belfast en 2018 por Orláith Forsythe y Mollie McGinn, "se ha consolidado como una de las propuestas más prometedoras" del nuevo rock europeo. Asimismo, inspiradas por leyendas como Fleetwood Mac y Led Zeppelin el dúo "ha sabido trasladar esa herencia clásica a un lenguaje contemporáneo, construyendo un sonido de rock alternativo marcado por una energía femenina arrolladora, romanticismo oscuro y una estética de tintes místicos", según ha señalado el citado comunicado.

Por tanto, Dea Matrona despliega un show "magnético y contundente" donde combinan escritura de corte clásico con una actitud indie contemporánea. Ambas alternan voces principales e instrumentos --intercambiando bajo y guitarra--, aportando dinamismo y personalidad a cada actuación.

Durante 2025 han reforzado su proyección internacional con giras y grandes escenarios, compartiendo cartel con artistas como The Corrs, Bryan Adams y The Darkness, además de participar en festivales de referencia como Glastonbury Festival. Además, han sido reconocidas por la crítica y los medios cuando en 2024 fueron nombradas Spotlight Act of the Month por BBC Introducing y en 2023 el Daily Star las incluyó en su lista de "Ones To Watch". Por ende, tras el lanzamiento de su álbum debut For Your Sins que alcanzó el número uno en la lista UK Independent Album Breakers, la banda ya prepara su segundo trabajo previsto para 2026, acompañado de una gira europea.

Por último, el concierto de 'Sting 3.0' en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 con la presencia de Dea Matrona, será "una ocasión irrepetible" para disfrutar del talento de una "leyenda viva" dentro de una edición del festival que "ha vuelto a situar a Sevilla en el mapa internacional de los grandes eventos musicales".