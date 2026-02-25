El subdelegado del Gobierno inaugura la nueva aula digitalizada de la DGT en Écija (Sevilla)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en la inauguración de una nueva aula digitalizada de la DGT en Écija - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ÉCIJA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha inaugurado este miércoles la nueva aula digital para la realización de los exámenes teóricos de conducir que el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha impulsado en Écija, una iniciativa que permite "mejorar la calidad de las pruebas y acercar el servicio a los ciudadanos que residen fuera de la capital", según ha destacado Toscano durante la visita al municipio.

El subdelegado del Gobierno ha estado acompañado de la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, y la jefa Provincial de Tráfico de Sevilla y coordinadora de la DGT en Andalucía, Ana Luz Jiménez, junto con quienes ha comprobado de cerca las mejoras realizadas en las dependencias.

Según una nota remitida por la institución, el año pasado 7.000 personas pudieron acceder a las pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducción y que por primera vez, tras la finalización de la visita, acogían una prueba bajo el sistema de evaluación digital.

Con esta instalación, Écija se convierte en "el único municipio de la provincia, junto a Sevilla, que dispone de un aula informatizada para la realización de estos exámenes".

"La DGT está realizando un importante esfuerzo para descentralizar los exámenes y facilitar el acceso a los aspirantes que viven lejos de Sevilla, acercando la administración al territorio", ha señalado Toscano sobre una iniciativa posible gracias a que la DGT "desplaza al personal examinador para garantizar el servicio fuera de la capital y ofrecer más oportunidades a los ciudadanos de los municipios más alejados".

La implantación del aula digital en Écija supone, además, "un salto cualitativo en el modelo de evaluación". La informatización permite introducir nuevos formatos de examen basados en contenidos audiovisuales que "sitúan al aspirante en situaciones reales de conducción". Además, este cambio tecnológico "permite homogeneizar del sistema de evaluación al unificar el formato, y contribuye a reforzar la seguridad del sistema, al reducir las posibilidades de manipulación o fraude que pueden darse en los exámenes en papel".

La puesta en marcha del aula ha sido posible gracias a la colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Écija, la Dirección General de Tráfico y la Diputación de Sevilla.

"Este fue el primer municipio de Andalucía en suscribir el acuerdo de colaboración con el Gobierno de España a través de la DGT para hacer posible la informatización del aula, y es justo reconocer ese esfuerzo y esa apuesta por mejorar los servicios públicos", ha señalado el subdelegado.

La nueva instalación se enmarca en el proceso de transformación digital que está llevando a cabo la DGT en todo el territorio nacional, con el objetivo de "modernizar los procedimientos, mejorar la calidad del servicio y adaptar los sistemas de evaluación a las nuevas realidades tecnológicas y sociales".

Con esta actuación, la DGT refuerza su compromiso con la mejora continua del sistema de acceso al permiso de conducción y con la promoción de una formación más eficaz y orientada a la seguridad vial.

La apertura del aula digital de Écija permitirá acercar el servicio a un amplio ámbito territorial de la provincia, en especial a los municipios de Arahal, Badolatosa, Cañada Rosal, Casariche, Cazalla de la Sierra, Constantina, Écija, El Cuervo de Sevilla, El Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, La Campana, La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes, La Roda de Andalucía, Lantejuela, Lora del Río, Los Corrales, Marchena, Martín de la Jara, Morón de la Frontera, Osuna, Paradas, Peñaflor y Pruna.