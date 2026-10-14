Susana Hornillo repetirá como candidata de Podemos a la Alcaldía de Sevilla con el 90,36% de los votos

Archivo - La concejal de la confluencia Izquierda Unida y Podemos, Susana Hornillos en el Pleno - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha sido elegida como candidata a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027 tras recabar el 90,36 por ciento de los votos de los inscritos e inscritas en las votaciones telemáticas que se desarrollaron entre los días 5 y 11 de octubre.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Hornillo ha logrado además el respaldo a todo su equipo 'Sevilla para todas', una candidatura que ha situado en los puestos de salida a perfiles de gran relevancia en el activismo social de la ciudad como Antonia Herrero, profesora e investigadora del CSIC y presidenta de la Plataforma Salvemos El Guadalquivir; y Carmen Montero, reconocida activista vecinal del barrio de Palmete y sindicalista de CCOO.

Tras conocerse los resultados, Susana Hornillo ha agradecido a la militancia de la formación morada por el amplio respaldo obtenido. "Siento este apoyo como un aval al inmenso esfuerzo que hemos realizado durante estos tres años de mandato", ha afirmado.

"Ha sido un trabajo codo con codo con las organizaciones sociales y vecinales en las calles, haciendo una oposición dura y necesaria frente a un gobierno del PP que ha abandonado definitivamente las necesidades de los barrios para trabajar única y exclusivamente para los fondos buitre y el lobby turístico", ha añadido.

De cara a la próxima cita electoral, la recién elegida candidata ha fijado como "prioridad absoluta" construir una alternativa de gobierno que "devuelva el protagonismo a los vecinos y vecinas tras dos décadas de políticas conservadoras en la ciudad". "El 2027 tiene que ser el año del cambio en el Ayuntamiento de Sevilla", ha señalado Hornillo.

En este sentido, ha sostenido que para lograrlo, "es necesario buscar alianzas y participación real más allá de las estructuras de los partidos políticos y que pongan en el centro los problemas que verdaderamente preocupan a la gente de nuestra ciudad".

"Tenemos que intervenir en el mercado de la vivienda, revertir el avance de los fondos buitre y los pisos turísticos y hacer que Emvisesa deje de operar como una inmobiliaria privada; garantizar unos servicios de limpieza eficaces; el reparto igualitario de los recursos públicos entre todos los barrios; y la renaturalización de Sevilla para combatir las temperaturas extremas", ha abundado.

Asimismo, Hornillo ha enfatizado la "urgencia" de cambiar el modelo de ciudad: "Vamos a trabajar sin descanso por la protección de nuestro patrimonio y la recuperación de un espacio público que el Gobierno actual y los precedentes han puesto a disposición exclusiva del turismo masivo. Y, por supuesto, seremos el dique de contención en la defensa del Guadalquivir frente a la amenaza de los vertidos mineros de Aznalcóllar, una aberración ecológica aprobada por el PP con la total connivencia del PSOE".

Con la proclamación de los resultados, Podemos Sevilla ha comenzado la articulación de su programa y una ronda de contactos con diferentes actores sociales y políticos de la ciudad de cara a los próximos comicios municipales.