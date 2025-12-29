Transportes licita por 45,1 millones las obras del tramo de SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero (Sevilla)

Transportes licita las obras del tramo de SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero. - MINISTERIO DE FOMENTO

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato de obras del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero, con un presupuesto de 45,1 millones de euros (IVA incluido). Próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de licitación de este contrato, que ha sido previamente autorizado por el Consejo de Ministros.

Esta actuación es la primera derivada del proyecto de trazado entre Dos Hermanas y Coria del Río de la SE-40 por más de 688 millones de euros, que ya ha sido aprobado. En este sentido, dada la envergadura y complejidad de este proyecto de trazado, su ejecución se ha estructurado en tres fases diferenciadas con el fin de optimizar su desarrollo, señala el Ministerio en una nota de prensa

En la primera de ellas, corresponde al tramo comprendido entre Dos Hermanas (en el enlace ya existente entre la A-4 Sur y la propia SE-40) y el (futuro) enlace de El Copero, que se construirá en el marco del presente contrato licitado, mientras que en la segunda, se corresponde al tramo que discurre entre el citado enlace y la conexión con la A-8058, dando servicio a los municipios de Palomares y Coria del Río.

En lo que se refiere a la tercera fase, la del corredor verde, se trata de un gran parque periurbano y corredor ecológico que se extenderá sobre los ríos Guadalquivir y Guadaíra, configurando un entorno natural de referencia entre Coria del Río y Dos Hermanas, destinado al disfrute ciudadano y a actividades de ocio en plena naturaleza.

El nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y el futuro enlace de El Copero tendrá una longitud de 1,2 kilómetros y es contiguo al tramo ya en servicio entre Alcalá de Guadaíra (A-376) y Dos Hermanas (A-4). Por otra parte, conectará con el futuro tramo de la fase 2 (entre el enlace de El Copero y la conexión con la A-8058).

La sección transversal tipo del tronco de la autovía estará compuesta en su mayor parte de dos calzadas con cinco carriles (cuatro habilitados al tráfico y uno cebreado, desde el punto kilométrico 0 al 1+104; y de cuatro carriles en los 100 metros finales (entre los puntos kilométricos 1+104 y 1+210).

El tramo dispondrá de un enlace tipo diamante con pesas para el acceso desde la SE-40 a la Base Militar de El Copero y al Puerto de Sevilla, incluyendo además la restitución del vaciadero del Puerto.

SE HAN PREVISTO LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS

El Ministerio ha previsto dos viaductos de unos 40 metros de longitud para el drenaje auxiliar de la llanura de inundación del río Guadalquivir; un paso inferior de 66 metros de longitud; una pasarela peatonal con dos rampas de acceso, de 424 metros de longitud total y apta para el uso peatonal y ciclista; tres muros --uno de 8,67 metros de altura y los otros dos con alturas variables entre 8,68 metros y 7,98 metros y entre 9,93 metros y 9,84 metros--.

Por otra parte, se finalizará el viaducto de la SE-40 sobre el Guadaira aguas abajo, ejecutado en parte en las obras del tramo anexo entre Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas.

El proyecto contempla la reposición del itinerario ciclista y peatonal en la margen izquierda del río Guadaíra, mediante una pasarela sobre la SE-40, así como la reposición en la margen derecha del citado río Guadaíra, integrado en el Corredor Verde Metropolitano de Sevilla, a través de un paso inferior bajo la plataforma de la SE-40.

Asimismo, se prevé la conexión peatonal y ciclista entre la margen derecha del Guadaíra y el futuro itinerario de cruce sobre el río Guadalquivir, enlazando el acceso al Polígono Industrial La Isla con la glorieta sur del enlace de El Copero, y quedando preparado para su futura prolongación hacia Coria del Río. Este tramo discurre adosado a la calzada del vial de reposición sur de acceso a El Copero.

Por último, y en el marco de la transformación digital que está llevando a cabo la Dirección General de Carreteras, y en base al Plan de implementación BIM de la AGE aprobado en julio de 2023, el proyecto constructivo ha sido desarrollado utilizando la metodología BIM, que ha permitido centralizar toda la información del proyecto en un modelo digital desarrollado por todos los agentes intervinientes, mejorando la coordinación, la eficiencia y la toma de decisiones.