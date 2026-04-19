Tres cruceros atracarán en Sevilla durante la semana de la Feria de Abril con más de 500 pasajeros

El buque Azamara Quest, atracado en el Muelle Delicias, en foto de archivo. - APS

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla prevé la llegada de tres cruceros durante la semana de la Feria de Abril. El primero será el Hanseatic Nature, que atracará en el Muelle de Tablada este domingo y ha solicitado prolongar su estancia hasta el día 21, martes de Feria. Tiene capacidad para 230 pasajeros y 175 personas conforman su tripulación.

El 'lunes del pescaíto' llegará el Clio, de 100 metros de eslora, otro de los buques habituales en Sevilla, que permanecerá en el puerto hasta el miércoles de Feria, con 90 pasajeros a bordo, alojados en 45 camarotes, todos exteriores; por último, el sábado 25 de abril atracará el Evrima, un crucero de lujo de la compañía Ritz-Carlton, con 190 metros de eslora y capacidad para alrededor de 300 pasajeros.

Asimismo, el volumen de yates que atracará en el Muelle de las Delicias asciende a seis, según informan desde la Autoridad Portuaria. Además, este fin de semana previo a la Feria, ha permanecido atracado en el Muelle de Tablada el Azamara Quest.

La temporada de cruceros comenzó el 26 de febrero con la llegada del Azamara Journey y finalizará el 29 de diciembre, con la escala del Vidanta World's Elegant. En total, para 2026 se esperan unas 90 escalas, incluyendo la Belle de Cadix con puerto base en Sevilla. En este sentido, como novedad, cuatro cruceros harán su primera escala en Sevilla.

Por otro lado, la apuesta de Scenic por el destino Sevilla se refuerza este año al coincidir por primera vez las escalas de dos de sus buques insignia el 9 de mayo: el Scenic Eclipse I y II.