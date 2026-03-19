Tres investigados tras golpear con barras de hierro un vehículo que invadió la acera en Castilblanco (Sevilla)

Un vehículo patrulla de la Guardia Civil como imagen de recurso. - Jorge Armestar - Europa Press

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a tres personas como presuntas autoras de delitos de desórdenes públicos, daños, lesiones y amenazas, en un episodio ocurrido en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos el pasado mes de enero.

Los hechos fueron difundidos "de manera viral" por redes sociales a través de un vídeo en el que se observaba varias personas "golpeando a un vehículo con palos y barras de hierro, así como maniobras ilícitas de algunos conductores implicados en el altercado, que llegaron a invadir la acera, con el consiguiente riesgo para las personas que se encontraban en el lugar".

"Los incidentes descritos generaron una notable preocupación y alarma social entre los vecinos al ocurrir el incidente en la zona donde se ubican los principales lugares de ocio de la localidad", destaca la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes, tras el análisis de las imágenes obtenidas y la colaboración ciudadana, identinficaron a los implicados y tres de ellos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial en calidad de investigados como presuntos autores de los citados delitos.

La Guardia Civil está pendiente de la localización para su posterior investigación de otras dos personas implicadas en los disturbios, estando totalmente identificadas.