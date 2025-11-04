Un tribunal confirma prisión para el atrincherado en Brenes como posible autor de crimen de Dos Hermanas (Sevilla)

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Dos Hermanas, que lleva la causa porque se encontraba de guardia en el momento de ocurrir los hechos, ha ratificado la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor de la muerte de un varón ocurrida el pasado día 18 de octubre en Dos Hermanas (Sevilla).

Posteriormente, el hombre se atrincheró en una vivienda Brenes y permaneció ingresado en un centro hospitalario tras cometer presuntamente los hechos, tal y como ha señalado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El detenido pasó finalmente a disposición judicial en los juzgados de Lora del Río, partido judicial al que pertenece Brenes, decretándose su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio.